¿Quieres estudiar en la Universidad Nacional? Estas son las fechas para 2027

Estudiar en la Universidad Nacional de Colombia es una de las metas de miles de estudiantes que buscan acceder a una institución pública de alta demanda académica. Para quienes quieren comenzar una carrera en el primer semestre de 2027, la universidad ya estableció el calendario que deberán seguir durante el proceso de admisión.

La convocatoria para los programas de pregrado ya está en marcha y contempla varias etapas, desde el pago de los derechos de inscripción y la formalización del registro hasta la presentación de la prueba de admisión y la publicación de los resultados. Por eso, quienes estén interesados deberán prestar atención a cada una de las fechas establecidas.

Universidad Nacional: fechas para estudiar en el primer semestre de 2027

El proceso de admisión para el primer periodo académico de 2027 comenzó el 6 de julio de 2026 y los aspirantes tendrán hasta el 19 de agosto para realizar el pago de los derechos de inscripción y completar la inscripción por internet. La Universidad Nacional recomienda no dejar estos trámites para el último momento.

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Para quienes realizan el proceso en Colombia, el valor de los derechos de inscripción es de 175.000 pesos. Existen, además, modalidades de admisión especial que pueden contemplar la exención de este pago, siempre que el aspirante cumpla con las condiciones correspondientes.

Durante el registro, los aspirantes deberán proporcionar información personal, datos de residencia y datos académicos relacionados con el colegio de procedencia y la prueba Saber 11, cuando corresponda. También deberán escoger la sede y el programa al que aspiran, además del lugar donde presentarán la prueba de admisión cuando esta sea necesaria.

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Una vez finalice la etapa de inscripciones, comenzará el proceso relacionado con la prueba de admisión. Desde el 31 de agosto se podrá consultar la citación utilizando el número del documento registrado y la clave que se obtiene al completar el proceso de inscripción.

La prueba de admisión está programada para el 20 de septiembre de 2026. Este examen será una de las etapas fundamentales para los aspirantes que deban presentarlo y permitirá avanzar en el proceso de selección para obtener un cupo en los programas ofrecidos por la institución.

Después de la prueba llegará otra etapa importante. Entre el 1 y el 6 de octubre, los aspirantes que correspondan deberán realizar la inscripción del programa curricular de su interés, siguiendo las condiciones establecidas para la sede y la modalidad de admisión.

Los primeros resultados de admisión se conocerán el 9 de octubre de 2026. Para los aspirantes a los programas de Artes Plásticas y Cine y Televisión habrá una fecha posterior: sus resultados están previstos para el 16 de octubre.

El calendario continúa con la asignación de los cupos disponibles, prevista para el 22 de octubre, mientras que los cupos liberados se publicarán el 13 de noviembre, fecha con la que culmina el proceso de admisión correspondiente a este periodo.

La Universidad Nacional recordó la importancia de revisar cuidadosamente cada requisito y conservar la clave de acceso generada durante la inscripción. Este dato será necesario para consultar diferentes etapas del proceso, entre ellas la citación a la prueba y los resultados.