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Exmilitar sería quien acabó con María Fernanda López en Medellín; le había revisado su celular

Los vecinos de El Limonar, corregimiento de San Antonio de Prado, escucharon los gritos de la víctima mientras intentaba escapar del lugar.

Retrato de María Fernanda López en el lugar de los hechos
María Fernanda López, joven fallecida en Medellín en hechos que involucran a un exmilitar
Foto: foto montaje realizada por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

El pasado viernes 24 de julio de 2026, Medellín registró un nuevo ataque que cobró la vida de María Fernanda López Castellanos. El hecho ocurrió hacia las 11:14 p. m. en una vivienda ubicada en la calle 58A Sur con carrera 51, en el sector El Limonar, corregimiento de San Antonio de Prado.

Como principal sospechoso fue capturado en el lugar Víctor Alfonso Taborda, de 41 años, expensionado del Ejército Nacional y compañero sentimental de la víctima. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana, el ataque ocurrió tras una fuerte discusión dentro del inmueble.

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Versiones recopiladas entre testigos y vecinos indican que se escucharon gritos y una acalorada disputa verbal que, al parecer, se habría desencadenado luego de que el hombre revisara el teléfono celular de María Fernanda.

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Durante el altercado, la mujer habría intentado escapar de la vivienda. Algunas hipótesis preliminares señalan que también trató de defenderse con un arma cortopunzante antes de recibir varios disparos.

Según el reporte oficial, María Fernanda López presentaba heridas en la cabeza y las manos. No obstante, organizaciones sociales señalaron que habría recibido hasta seis impactos de arma de fuego.

¿Qué más se conoció del caso de María Fernanda López Castellanos?

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Tras la alerta de la comunidad, uniformados de la Policía llegaron al lugar y capturaron a Víctor Alfonso Taborda. Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego que será sometida a estudios balísticos para establecer si fue utilizada en el caso.

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La inspección técnica al cuerpo y la recolección de elementos materiales probatorios estuvieron a cargo de investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Allegados a la pareja aseguraron que la relación tenía antecedentes de conflictos recurrentes. Incluso, habían permanecido separados durante cerca de un año y medio antes de retomar su vínculo.

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Registros institucionales también indican que existían intervenciones previas relacionadas con la pareja. En una ocasión, el hoy capturado solicitó acompañamiento policial para retirar pertenencias de la vivienda que compartía con María Fernanda.

Por su parte, la Agencia Mujer de Medellín había intentado establecer contacto con la víctima para ofrecerle rutas de protección; sin embargo, ese acercamiento no se concretó antes de su muerte.

La Fiscalía presentará a Víctor Alfonso Taborda ante un juez de control de garantías y le imputará el delito de feminicidio. En la audiencia se definirá si le es impuesta una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

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