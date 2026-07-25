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Aparece video del momento exacto en el que una mujer embarazada cayó bajo una volqueta

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto del accidente ocurrido en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá.

Capturas de cámara de seguridad que muestran una vía pública con un camión tipo volqueta de color rojo
Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que una mujer embarazada sufrió un grave accidente de tránsito
Foto: pantallazos de Noticias Caracol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

El pasado 23 de julio de 2026, un siniestro vial ocurrido en el sur de Bogotá cobró la vida de una mujer de 28 años que se encontraba en estado de embarazo. El hecho se registró hacia las 6:45 a. m. en la carrera 17 con calle 51B sur, en el barrio San Carlos, localidad de Tunjuelito.

De acuerdo con las autoridades, debido a la gravedad del impacto, el bebé que esperaba la víctima también falleció. Además, se identificó a la víctima como como María Elvira Patiño González

Puedes leer: Mujer embarazada murió tras accidente con volqueta en Bogotá; expulsó el bebé

Según la información recopilada por los investigadores y las imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector, la mujer se movilizaba como pasajera en una motocicleta que prestaba un servicio de transporte solicitado mediante una aplicación.

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En el siniestro también estuvo involucrada una volqueta. Tras la pérdida de control de la motocicleta, la pasajera cayó a la vía y fue atropellada por el vehículo de carga.

Hipótesis del accidente de la mujer embarazada en Tunjuelito

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Nuevas grabaciones de cámaras de seguridad, conocidas en las últimas horas, muestran el momento en que la motocicleta transitaba por el costado izquierdo de la volqueta. Al intentar sobrepasar el vehículo de carga, la conductora perdió el equilibrio.

Puedes leer: Revelan identidad de mujer embarazada que falleció junto a su bebé en accidente

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Como consecuencia, la pasajera cayó bajo las llantas traseras de la volqueta y murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

La comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel Astrid Herrera, explicó que la principal hipótesis apunta a la presencia de un objeto extraño sobre la vía. Según la investigación preliminar, un palo u otro elemento habría obligado a la conductora de la motocicleta a realizar una maniobra evasiva, lo que ocasionó la pérdida de estabilidad y la caída de la pasajera.

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Algunos testigos afirmaron que la conductora manifestó haber resbalado tras pasar sobre un objeto en la calzada. Sin embargo, otras personas que presenciaron el accidente señalaron que el intento de adelantar la volqueta por el costado izquierdo también pudo haber influido en el desenlace.

María Elvira Patiño, mujer embarazada que murió con su bebé en accidente
María Elvira Patiño, mujer embarazada que murió con su bebé en accidente
/Foto: redes sociales

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes. Tanto la conductora de la motocicleta como el conductor de la volqueta quedaron a disposición de las autoridades mientras avanzan las diligencias judiciales.

Mira también: Mujer embarazada fallece tras accidente con volqueta en Bogotá

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