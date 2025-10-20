Publicidad

Actriz de 'Lady, La Vendedora de Rosas' revela enfermedad que padece en la piel: "Imposible"

La reconocida actriz, parte de producciones como Lady, la vendedora de rosas, compartió abiertamente la difícil batalla que enfrenta contra una severa afección cutánea desde hace tres meses.