Actriz de 'Lady, La Vendedora de Rosas' revela enfermedad que padece en la piel: "Imposible"

La actriz Michell Orozco, que cuenta con 388.000 seguidores en Instagram, utilizó sus redes sociales para sincerarse sobre la difícil situación que está experimentando con su cuerpo.

La artista, recordada por sus participaciones en la televisión y el cine, incluyendo El Paseo 6, sufre de urticaria desde hace tres meses, una condición que ha generado fuertes problemas y ha limitado severamente sus rutinas diarias.

Orozco describió vívidamente cómo se manifiesta su enfermedad, la cual la ha sumido en la desesperación y la ansiedad. “¡Así se ven tres meses de urticaria!”.

La piquiña (comezón) es tan intensa que la despierta todos los días sin falta, impidiéndole conciliar el sueño. Al despertar, la actriz se encuentra cubierta de ronchas por todo el cuerpo, además de experimentar hinchazón en la cara y los labios.



En total, compartió fotografías con sus seguidores, ilustrando tanto la apariencia de las heridas y marcas en su piel, como su rostro exhausto por el padecimiento. En un video adicional, mostró una de las crisis más fuertes que ha enfrentado durante las horas de la madrugada.

La desesperación de Michell Orozco se agudiza ante la ineficacia de la atención médica recibida hasta ahora. Aunque fue examinada por dermatólogos, le siguen recetando los mismos cuatro antihistamínicos que dejaron de surtir efecto hace más de dos meses.

La actriz manifestó una gran preocupación por la imposibilidad de conseguir una cita con un especialista en alergias.

Según su testimonio, obtener un turno con un alergólogo es "imposible", pues en todos los lugares donde ha solicitado consulta le indican que solo hay disponibilidad para el siguiente año.

Ante este panorama, la artista expresó su agotamiento, reflexionando sobre la posibilidad de simplemente rendirse ante la enfermedad: “Quizá algún día yo me canse de pelear con la urticaria y ya aprenda a ignorarla, o quizá algún día ella se canse de que yo me esté dejando heridas, de tanto rascarme”.

Aprovechando su visibilidad, la actriz envió un mensaje directo a los profesionales de la salud que la leyeran. Orozco hizo un llamado urgente para que consideren la alergología en sus carreras, destacando que es una especialidad "tan escasa... al menos en este país".

Tras su publicación, la respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, quienes le brindaron apoyo y compartieron recomendaciones.

Entre los comentarios, algunos sugirieron que el estrés podría ser un factor, o que debía explorar si estaba somatizando algo pendiente por resolver a nivel emocional. Otros consejos incluyeron buscar la medicina funcional o tratamientos naturales, y evitar el uso de corticoides.

