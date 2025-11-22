TOP 3: Yeison Jiménez comparte sus canciones más poderosas para superar una tusa

El cantante de música popular Yeison Jiménez reveló recientemente cuáles son, para él, las tres canciones más efectivas para ayudar a superar una tusa.

El artista compartió su listado personal a través de sus redes sociales, donde decidió armar un “top 3” dirigido a quienes atraviesan una ruptura sentimental y buscan apoyo en la música.

Puedes leer: Andy Rivera da consejos para superar una tusa: "Si alguien te falla no es tu culpa"



El top 3 de Yeison Jiménez para quienes atraviesan una tusa

El manizaleño inició su selección mencionando 'Ya no mi amor', canción lanzada en 2017 que se convirtió en una de sus interpretaciones más reconocidas. Según explicó, este tema representa el momento en el que una persona toma la decisión de cerrar por completo un capítulo amoroso, dejando atrás lo que no funciona.



Para el cantante, es una pieza ideal para quienes necesitan reafirmar su determinación de no volver a una relación pasada.



En segundo lugar, incluyó 'Mi venganza', colaboración con Alzate publicada en 2020. Aunque su letra refleja sentimientos intensos, Jiménez la escogió porque considera que es una de las canciones que más liberan emocionalmente a quienes están procesando una ruptura.

A su juicio, muchas personas encuentran consuelo al escuchar una historia que también expresa dolor, frustración y ganas de seguir adelante.

El listado lo cierra con 'Se acabó', uno de los lanzamientos más recientes del artista. Para Yeison, este tema encaja perfectamente en el punto en el que la persona decide reconstruirse tras la separación. Su mensaje habla de seguir adelante con dignidad, sin cargar resentimientos y con la mirada puesta en un nuevo comienzo.

Publicidad

A lo largo de su carrera, Yeison Jiménez es un artista reconocido por conectar con las emociones de su público, especialmente en situaciones relacionadas con el desamor. No es la primera vez que el cantante comparte reflexiones sobre cómo superar una tusa.

En entrevistas anteriores él insiste que en esos momentos, aunque difíciles, también permiten crecimiento personal y claridad emocional.

Publicidad

Puedes leer: Cómo superar la tusa según Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

Con este top musical, el cantante ofrece una guía a quienes buscan acompañamiento emocional en medio de una ruptura. En donde refleja tanto sus propias vivencias como la intención de brindar apoyo a quienes encuentran en sus canciones una compañía durante procesos sentimentales que conlleva tener una tusa.

Mira también: ¿La tusa más dura de Jhon Alex Castaño?: el artista confesó que hasta llamó a la persona