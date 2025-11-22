Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: J BALVIN VUELVE A SUS RAÍCES
GIOVANNY AYALA PIDE AYUDA A PETRO
HIJA PIDE PENA MÁXIMA A SU MADRE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / TOP 3: Yeison Jiménez comparte sus canciones más poderosas para superar una tusa

TOP 3: Yeison Jiménez comparte sus canciones más poderosas para superar una tusa

El artista compartió las tres canciones que, según él, ayudan a enfrentar una ruptura sentimental, destacando temas que acompañan desde el dolor hasta la reconstrucción emocional.

Yeison Jiménez, cantante de música popular
Yeison Jiménez coparte su top 3 contra la tusa
Foto: Instagram de Yeison Jiménez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

El cantante de música popular Yeison Jiménez reveló recientemente cuáles son, para él, las tres canciones más efectivas para ayudar a superar una tusa.

El artista compartió su listado personal a través de sus redes sociales, donde decidió armar un “top 3” dirigido a quienes atraviesan una ruptura sentimental y buscan apoyo en la música.

Puedes leer: Andy Rivera da consejos para superar una tusa: "Si alguien te falla no es tu culpa"

El top 3 de Yeison Jiménez para quienes atraviesan una tusa

El manizaleño inició su selección mencionando 'Ya no mi amor', canción lanzada en 2017 que se convirtió en una de sus interpretaciones más reconocidas. Según explicó, este tema representa el momento en el que una persona toma la decisión de cerrar por completo un capítulo amoroso, dejando atrás lo que no funciona.

Para el cantante, es una pieza ideal para quienes necesitan reafirmar su determinación de no volver a una relación pasada.

Te puede interesar

  1. Érika Zapata rompe el silencio sobre su peor tusa y revela cómo logró superarla
    Érika Zapata rompe el silencio sobre su peor tusa, imagen de referencia
    Foto: pantallazo tomado de redes sociales
    Farándula

    Érika Zapata rompe el silencio sobre su peor tusa y revela cómo logró superarla

  2. Juan Fernando Velasco reveló si su hija ha pasado tusas con su música
    Juan Fernando Velasco, en La Kalle
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Juan Fernando Velasco destapa si su hija ha pasado tusas con su música

En segundo lugar, incluyó 'Mi venganza', colaboración con Alzate publicada en 2020. Aunque su letra refleja sentimientos intensos, Jiménez la escogió porque considera que es una de las canciones que más liberan emocionalmente a quienes están procesando una ruptura.

A su juicio, muchas personas encuentran consuelo al escuchar una historia que también expresa dolor, frustración y ganas de seguir adelante.

El listado lo cierra con 'Se acabó', uno de los lanzamientos más recientes del artista. Para Yeison, este tema encaja perfectamente en el punto en el que la persona decide reconstruirse tras la separación. Su mensaje habla de seguir adelante con dignidad, sin cargar resentimientos y con la mirada puesta en un nuevo comienzo.

Te puede interesar

  1. Lina Tejeiro, reconocida actriz colombiana
    Lina Tejeiro se 'copio' de Greicy Rendon
    /Foto: Instagram @linatejeiro
    Farándula

    Lina Tejeiro reveló cómo hizo para superar la tusa

  2. es
    Captura de pantalla: Video de TikTok
    Virales

    ¡Tremenda tusa! Mujer juró ante Dios y la virgen que nunca más volvería a hablar de su ex

Publicidad

A lo largo de su carrera, Yeison Jiménez es un artista reconocido por conectar con las emociones de su público, especialmente en situaciones relacionadas con el desamor. No es la primera vez que el cantante comparte reflexiones sobre cómo superar una tusa.

En entrevistas anteriores él insiste que en esos momentos, aunque difíciles, también permiten crecimiento personal y claridad emocional.

Publicidad

Puedes leer: Cómo superar la tusa según Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

Con este top musical, el cantante ofrece una guía a quienes buscan acompañamiento emocional en medio de una ruptura. En donde refleja tanto sus propias vivencias como la intención de brindar apoyo a quienes encuentran en sus canciones una compañía durante procesos sentimentales que conlleva tener una tusa.

Mira también: ¿La tusa más dura de Jhon Alex Castaño?: el artista confesó que hasta llamó a la persona

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Despecho

Cantantes de musica popular

Consejos de amor

Redes sociales