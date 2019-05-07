En vivo
La Kalle  / Despecho

Despecho

  • Yeison Jiménez, cantante de música popular
    Yeison Jiménez coparte su top 3 contra la tusa
    Foto: Instagram de Yeison Jiménez
    Música

    TOP 3: Yeison Jiménez comparte sus canciones más poderosas para superar una tusa

    El artista compartió las tres canciones que, según él, ayudan a enfrentar una ruptura sentimental, destacando temas que acompañan desde el dolor hasta la reconstrucción emocional.

  • Maluma
    Maluma
    BRYAN STEFFY/Getty Images via AFP
    Música

    Maluma y el cantante Carin León lanzan ‘Según Quién’, una canción de despecho

    La canción relata la historia de dos amigos que aseguran haber dejado atrás amores pasados, a pesar de las especulaciones en contrario.

  • mujeres a la plancha
    Mujeres a la plancha
    /Foto: Internet
    Música

    Mujeres a la Plancha abrirá concierto de Christian Nodal

    En la noche de este viernes, 28 de julio, se llevará a cabo el concierto de Christian Nodal en el Coliseo Live dentro de su gira 'Foraji2' Tour que contará con la participación de las artistas colombianas.

  • Darío Gómez, cantante colombiano de musica popular
    Darío Gómez, cantante colombiano de musica popular
    /Foto: Instagram @elreydeldespecho
    Farándula

    Darío Gómez: revelan números de la suerte al cumplirse el primer año de su muerte

    Tal como pasa con Diomedes Díaz, miles de seguidores de 'El rey del despecho' esperan ganarse el chance con los números revelados.

  • Joaquín Guiller, cantante de música popular
    Joaquín Guiller, cantante de música popular
    /Foto: La Kalle
    Música

    Joaquín Guiller y la historia de cómo saltó a la fama

    El artista ha tenido una gran acogida con cada canción que ha lanzado, volviéndose una de las voces mas conocidas de la nueva era de la música popular.

  • Alzate, cantante de música popular
    Alzate, cantante de música popular
    /Foto: Instagram @alzatemusica
    Música

    Alzate y la verdadera historia detras de la canción 'Mi venganza'

    Se reveló qué tras la exitosa canción del artista hay una verdadera historia de dolor.

  • Imagen referencial hombre pidiendo perdón
    Imagen referencial hombre pidiendo perdón
    /Foto: Getty Images
    Virales

    VIDEO: Hombre se arrodilló 21 horas para que su ex lo perdonara

    Al hombre no le importó el dolor físico ni las humillaciones que recibió con tal de recuperar el amor de su ex.

  • Desamor
    Desamor
    /Foto: Imagen referencial Getty Images
    Ocio

    Conozca cuál es su situación y qué le hace falta en el amor con este test

    En muchas ocasiones no somos conscientes de lo que estamos enfrentando en temas amorosos, pero es importante saberlo para darle una solución.

  • Niña
    Niña
    /Foto: Getty Images
    Virales

    Carta de desamor de una niña de 7 años desata polémica: "Me perdiste"

    En su escrito la niña manifiesta que no le hará más caso al niño que la ignora y anticipa: "Ya vendrás llorando".

  • Hincha de Millonarios pide cacao a su ex .jpg
    Hincha de Millonarios pide cacao a su ex
    / FOTO: Captura de video de TikTok
    Virales

    "María vuelve": joven aprovechó partido de Millonarios para pedirle cacao a su ex

    El joven se llenó de valor y lució un cartón con el mensaje que dejó ver entre varias tribunas.

