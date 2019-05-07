La Kalle Despecho
-
TOP 3: Yeison Jiménez comparte sus canciones más poderosas para superar una tusa
El artista compartió las tres canciones que, según él, ayudan a enfrentar una ruptura sentimental, destacando temas que acompañan desde el dolor hasta la reconstrucción emocional.
-
Maluma y el cantante Carin León lanzan ‘Según Quién’, una canción de despecho
La canción relata la historia de dos amigos que aseguran haber dejado atrás amores pasados, a pesar de las especulaciones en contrario.
-
Mujeres a la Plancha abrirá concierto de Christian Nodal
En la noche de este viernes, 28 de julio, se llevará a cabo el concierto de Christian Nodal en el Coliseo Live dentro de su gira 'Foraji2' Tour que contará con la participación de las artistas colombianas.
-
Darío Gómez: revelan números de la suerte al cumplirse el primer año de su muerte
Tal como pasa con Diomedes Díaz, miles de seguidores de 'El rey del despecho' esperan ganarse el chance con los números revelados.
-
Joaquín Guiller y la historia de cómo saltó a la fama
El artista ha tenido una gran acogida con cada canción que ha lanzado, volviéndose una de las voces mas conocidas de la nueva era de la música popular.
-
Alzate y la verdadera historia detras de la canción 'Mi venganza'
Se reveló qué tras la exitosa canción del artista hay una verdadera historia de dolor.
-
VIDEO: Hombre se arrodilló 21 horas para que su ex lo perdonara
Al hombre no le importó el dolor físico ni las humillaciones que recibió con tal de recuperar el amor de su ex.
-
Conozca cuál es su situación y qué le hace falta en el amor con este test
En muchas ocasiones no somos conscientes de lo que estamos enfrentando en temas amorosos, pero es importante saberlo para darle una solución.
-
Carta de desamor de una niña de 7 años desata polémica: "Me perdiste"
En su escrito la niña manifiesta que no le hará más caso al niño que la ignora y anticipa: "Ya vendrás llorando".
-
"María vuelve": joven aprovechó partido de Millonarios para pedirle cacao a su ex
El joven se llenó de valor y lució un cartón con el mensaje que dejó ver entre varias tribunas.