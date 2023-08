Maluma y el cantante Carin León lanzan ‘Según Quién’, una canción de despecho

El cantante colombiano Maluma y el artista mexicano Carin León han revelado su última creación musical titulada ‘Según Quién', una cautivadora fusión entre el pop y los sonidos norteños. Esta canción se suma a ‘Coco loco’ y ‘La reina’, los previos lanzamientos de Maluma como adelanto de su próximo álbum ‘Don Juan’, programado para salir a la luz el próximo 25 de agosto.

En este tema, cuya autoría se atribuye a Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, junto a Edgar Barrera, Kevyn Cruz Moreno ‘Keiytin’, Lenin Yorney Palacios ‘Lexus’ y Luis Miguel Gómez Castaño ‘Casta’, se relata la historia de dos amigos que aseguran haber dejado atrás amores pasados, a pesar de las especulaciones en contrario.

“Volvió el Maluma despechado con mi parcero Carin”, escribió el músico paisa en sus redes sociales para presentar a sus más de 63 millones de seguidores el nuevo sencillo de su séptimo álbum.

“Ay, otro chisme más que te cae, estoy cansado de este lleva y trae, aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay”, entonan los artistas al inicio de la canción. En sus versos, describen la existencia de habladurías que han llegado a sus ex parejas, alegando que no han superado el pasado, a pesar de sostener lo contrario.

Este híbrido entre el pop y los ritmos norteños se presenta acompañado de un videoclip oficial filmado en Nashville, Tennessee. En el vídeo, Maluma y Carin León comparten escena en un bar, donde comparten sus respectivas penas, acompañados de bebidas y tomando el escenario.

La marca de mezcal contraluz, propiedad de Maluma y presentada en agosto de 2022, adquirió protagonismo en el trasfondo del rodaje.

El próximo 25 de agosto, el cantante colombiano Maluma dará a conocer el anticipado álbum que anunció por primera vez a mediados de 2022, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su carrera bajo el título de ‘Don Juan’, en sintonía con el nombre de su inminente producción discográfica.

