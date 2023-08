Joaquín Guiller y la historia de cómo saltó a la fama

En Tardes Famosas tuvimos la visita de un conocido y consentido de la casa, Joaquín Guiller , un reconocido artista de la música popular, con quien hemos compartido momentos inolvidables, entregándole la mejor música a los Kallejeros de corazón.

En esta ocasión estuvo con Jhoncito recordando gratos momentos, no sin antes resaltar que lleva más de 6 años de carrera y que en la mayoría de esta La Kalle ha estado presente. Aunque esa canción que lo catapultó a la fama fue 'Usted no me olvida', la cual estuvo varias semanas llevándose el primer puesto en 'Los 20 Madrazos', la lista semanal en la que nuestros oyentes escogen sus canciones favoritas.

Sin embargo, su primera canción fue 'El aguardiente', ay que en sus propias palabras: “Yo le digo a todo el mundo la canción que era mi cédula, hablando musicalmente, porque yo decía, Ah si yo soy Joaquín Guiller, si el de 'El aguardiente es el único que calma una traga, una tusa…'”.

Además de esto, cabe resaltar que ha hecho parte de inolvidables conciertos, como con el que hicimos historia junto a los Tigres del Norte, reuniendo a más de 40.000 mil personas en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá. Donde se hizo el concierto más grande de música popular y el género regional mexicano.

Ese día, tanto para él como para otros artistas, fue la primera vez que cantaban en el mítico escenario deportivo de la capital, el cual es, para muchos, el recinto más importante para un cantante en nuestro país, donde han cantado artistas como Shakira, Juanes, Carlos Vives e internacionalmente figuras como Madonna, Kiss y Coldplay.

