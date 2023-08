JLO habla del primer aniversario de bodas con Ben Affleck: "Me dan ganas de cantar y cantar"

La cantante y actriz Jennifer López y Ben Affleck celebraron esta semana su primer aniversario de matrimonio. La artista publicó varias fotos inéditas en su cuenta de Instagram de lo que fue su boda hace un año y, a su vez, le dedicó varias palabras de lo que sería una canción.

"Querido Ben, sentada aquí sola, mirando mi anillo, sintiéndome abrumada, me dan ganas de cantar, cantar. ¿Cómo terminamos aquí?, sin un rebobinado, Dios mío, esta es mi vida", escribió Jennifer López a su esposo.

Hay que decir que "This is me now" es el nombre del noveno álbum de López, el cual será lanzado próximamente al mercado. Una de las canciones que trae este trabajo discográfico cuenta, aparte de su relación con Ben Affleck tras unir sus vidas en matrimonio el año pasado. Recordemos que ambos se habían comprometido hace casi 20 años y luego se separaron.

Ben Affleck y Jennifer López se casaron en una pequeña ceremonia llevada a cabo en Las Vegas, exactamente, en julio del 2022 y luego celebraron su unión con una ceremonia, en agosto de ese mismo año, en una propiedad de la cantante ubicada a las afueras de Savannah, Georgia.

Más sobre su aniversario

La publicación por el aniversario de bodas de la pareja se dio justo una semana después de que Jennifer López felicitara a Ben Affleck por su cumpleaños, exactamente, el pasado 15 de agosto. Dicha felicitación estuvo acompañada de un emotivo video de ellos a bordo de un carro y cantando junto a Sam Cooke.

Hay que recordar que la cantante Jennifer López es reconocida por éxitos como "Let's get loud" (1999), canción que hace parte del quinto y último sencillo del álbum debut On the 6.

Vea y conozca aquí la publicación que le dedicó Jennifer López a Ben Affleck tras cumplir un año de casados:

