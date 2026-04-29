Yina Calderón sorprende al defender a Aída Victoria Merlano: ¿ahora son amigas?

Aída Victoria Merlano se encuentra de nueva cuenta en el ojo de la opinión pública, esto debido a una reciente confrontación con Katty Cardona, conocida popularmente como ‘La Blanquita’. Al punto que otras creadoras de contenido como es el caso de Yina Calderón decidieron intervenir.

Todo comenzó cuando, durante una actividad grupal en un reality en el que participa la barranquillera, Aída Victoria mencionó los problemas de convivencia que tuvo con Katty en el pasado. Esto en especial en un viaje compartido a Roma, Italia, que se volvió tendencia años atrás por lo ocurrido.

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Según el relato de ‘La Blanquita’, ella se sintió profundamente incómoda durante su estadía con Aida, debido a que ella aseguró que la barranquillera les pidió abandonar el alojamiento en un momento de condiciones climáticas difíciles, prácticamente dejándolas en la calle a, pesar que todavía tenían un día de alojamiento.



Aida Victoria Merlano se defendió explicando que se trataba de un alojamiento temporal con horarios estrictos de entrega. Según su versión, ella permitió que Katty se quedará debido a una situación personal compleja que la caleña atravesaba, pero le recordó que debían salir antes por el tema del check out.



¿Cómo defendió Yina Calderón a Aida Victoria Merlano?

Yina Calderón sorprendió al salir en defensa de Aída Victoria Merlano, afirmando que no cree en la versión de ‘La Blanquita’. Debido a que ella mencionó que según su experiencia la barranquillera fue muy generosa ofreciéndole estadía en su casa y pagando cuentas en salidas sociales.

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Incluso la madre de Yina respaldó esta postura, describiendo a la barranquillera como una "gran persona". Pese a esto, Juliana Calderón, lanzó duras críticas contra Aída, calificándola de "odiosa" tras conocer los detalles de lo sucedido en Europa.

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Finalmente, Diego Camacho, mejor amigo de Aida Merlano y testigo presencial del viaje, intervino para desmentir a ‘La Blanquita’, relató que el encuentro en Europa fue casual y que al ver las dificultades económicas y personales de Katty, la barranquillera se ofreció a cubrir gastos e incluso a hospedarlos cuando sus vuelos fueron cancelados.

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Al punto que el joven calificó a Cardona de “malagradecida”, señalando que, tras el incidente en Roma, ella siguió asistiendo a eventos organizados por Aída, como la inauguración de una discoteca en Medellín.

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