Falleció exesposa que coronel retirado citó junto a su hijo para dispararles; luchó por días

Murió Magda Patricia Muñoz Montilla, la mujer de 44 años que permanecía en una Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado 31 de octubre, cuando fue atacada junto a su hijo, Sebastián Mora Muñoz, en un restaurante del norte de Pasto.

El hecho, protagonizado por su expareja y padre del joven, el coronel retirado Ariel Mora Rodríguez, estremeció al país por la brutalidad y las circunstancias familiares que rodearon el caso.

El fallecimiento de Magda se confirmó en la mañana de este jueves 6 de noviembre, luego de casi una semana de lucha contra las graves heridas que le causaron los disparos. Desde su ingreso al hospital, el parte médico se mantuvo reservado debido a la complejidad de su estado. Los impactos comprometieron órganos vitales, lo que obligó a múltiples cirugías y tratamientos intensivos que finalmente no lograron salvarle la vida.

Todo ocurrió el viernes 31 de octubre, en horas de la noche, dentro de una pizzería del sector suroriente de la capital nariñense. Según el reporte de las autoridades, Ariel Mora Rodríguez, exoficial del Ejército Nacional, había citado a su exesposa y a su hijo para una conversación privada. Sin embargo, minutos después de llegar al lugar, desenfundó un arma de fuego y abrió fuego contra ambos.

Testigos afirmaron que el joven Sebastián, estudiante de medicina, intentó intervenir para proteger a su madre, pero terminó recibiendo varios disparos. Aunque fue trasladado con urgencia al Hospital Universitario Departamental de Nariño, falleció durante una cirugía de emergencia.

Por su parte, Magda fue remitida en estado crítico a una clínica de alta complejidad, donde permaneció varios días en coma inducido. Los médicos informaron que las lesiones eran incompatibles con la vida, pero continuaron los esfuerzos médicos hasta que, finalmente, su cuerpo no resistió más.

Coronel retirado del Ejército y su hijo mueren en Pasto /Foto: redes sociales

Tras el ataque, el coronel retirado huyó del lugar en un taxi. Sin embargo, minutos después, dentro del mismo vehículo, se disparó con el arma que había utilizado minutos antes. El conductor del taxi alertó de inmediato a las autoridades, que trasladaron al exmilitar al Hospital San Pedro, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

La Policía Metropolitana de Pasto y la Fiscalía General de la Nación iniciaron las investigaciones para esclarecer los detalles del hecho, incluyendo las razones que llevaron al exoficial a cometer el ataque. Hasta el momento, se sabe que la pareja había estado separada desde hacía varios meses y que mantenían comunicación únicamente por temas familiares relacionados con su hijo.

