La frase de trabajador a Cristel Camila antes de lanzarse por tobogán extremo

La tragedia ocurrió en un parque turístico ubicado en zona rural de Chinácota, en Norte de Santander, donde Cristel Camila García, una mujer de 28 años, perdió la vida tras lanzarse por un tobogán durante una actividad recreativa. El caso ha causado gran impacto luego de que en redes sociales circulara un video que muestra los momentos previos al accidente.

En las imágenes se observa a la joven preparándose para descender por la atracción acuática mientras es asistida por personal del lugar. Justo antes de iniciar el recorrido, un trabajador del parque le dijo una frase que quedó registrada en la grabación: “No tenga miedo”. Segundos después, la mujer se lanzó por el tobogán.

🚨 GRAVÍSIMO | Se difundió el video del momento en que Yuris Cristel Camila García Manrique se desliza por el tobogán extremo del parque Entre Flores, en Chinácota.



La joven sufrió heridas de gravedad tras el accidente, las cuales lamentablemente terminaron provocando su… pic.twitter.com/e3GA3soiUr — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) March 6, 2026

Qué pasó después del accidente de

Cristel Camila García

Publicidad

De acuerdo con la información conocida, tras el descenso se escuchó un fuerte golpe que alertó a los trabajadores del parque. De inmediato varias personas acudieron a auxiliar a la joven, quien resultó gravemente herida tras el impacto.

La víctima fue trasladada a un centro médico en la ciudad de Cúcuta para recibir atención urgente. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció poco después de su ingreso al hospital.

Publicidad

Tras el hecho, la empresa responsable del parque turístico emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares y allegados de la joven. La compañía también señaló que se activaron los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones.

“Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que los embarca en este difícil momento”, indicó la empresa en el documento oficial.

Mientras tanto, las autoridades adelantan inspecciones para establecer qué ocurrió exactamente en el lugar y determinar si el parque turístico cumplía con las condiciones de seguridad necesarias para operar este tipo de atracciones.

Cristel Camila García era oriunda del municipio de Tibú y, según se ha conocido, deja un hijo de cuatro años. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias que rodearon esta tragedia que ha generado gran conmoción entre los visitantes del parque y la comunidad.