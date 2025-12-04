Publicidad

Shakira sorprende al revelar la cualidad que Piqué que heredaron tienen sus hijos

Shakira sorprende al revelar la cualidad que Piqué que heredaron tienen sus hijos

En una reciente entrevista, la cantante elogió una virtud de su ex pareja que, según ella, les transmite estabilidad y compromiso a sus hijos.

Shakira, cantante colombiana y madre de Milan y Sasha
Shakira habla de la cualidad que sus hijos aprendieron de sus papá
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

La cantante colombiana reconoció públicamente una cualidad de su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, que según dijo, que heredaron sus hijos Milan Piqué Mebarak y Sasha Piqué Mebarak.

Durante una entrevista con el programa Por el Mundo, la artista enfatizó que la disciplina es una virtud esencial para triunfar, y no dudó en atribuírsela también a Piqué: “También del padre, hay que decirlo, es muy disciplinado… eso sí que es innegociable”.

Sabrina Carpenter rechaza que Donald Trump use su canción y lanza fuerte mensaje

Shakira detalló que, aunque ella también les inculca valores firmes desde muy pequeños, la constancia y el sentido de responsabilidad que sus hijos muestran, obedecen en buena parte a ese legado paterno.

En la entrevista, la artista también habló del lado artístico de Milan y Sasha. Contó que Milan tiene afinidad por varios instrumentos, tales como el piano, batería, guitarra, y ahora aprende el bajo, mientras que Sasha resalta por su voz y recientemente protagonizó una obra escolar, donde su cuidado y dedicación llamaron la atención.

Dua Lipa sorprendió con homenaje a Shakira en su espectacular concierto en Bogotá

Este reconocimiento público hacia Piqué sorprendió a muchos, pues viene después de un periodo de tensiones mediáticas. Para Shakira, fue importante reconocer que algunas virtudes personales de sus hijos provienen de su padre, cuando mencionó "hay que decirlo".

Por otro lado, Shakira expresó el orgullo hacia sus hijos, que combinan un talento artístico notable con una disciplina firme que los guía. Ella ve esa combinación como una herramienta que les dará ventajas en cualquier camino que decidan tomar. En sus palabras, esa disciplina paterna es “básica” y “no negociable”.

Aunque el pasado mediático de su relación con Piqué fue polémica, en esta ocasión reconoció lo positivo y lo que aporta al bienestar de sus hijos por encima de diferencias personales.

La mujer que casi reemplaza a Shakira en su propio show

