Ganadora de A Otro Nivel revela doloroso diagnóstico; se aleja de la música

Alexandra Colorado, reconocida en el ámbito musical como La Colorado, se alzó como la flamante ganadora de la tercera temporada de A Otro Nivel entre 2020 y 2021, fue la primera mujer en lograr este codiciado título.

Tras su triunfo, que le significó un premio de 300 millones de pesos, la artista de 30 años se ha mantenido activa impartiendo clases de técnica vocal y dedicándose a la composición y lanzamiento de nuevas canciones.

Sin embargo, el pasado 12 de septiembre de 2025, 'La Colorado' compartió una "noticia muy personal" que sacudió a sus seguidores y al mundo del entretenimiento.

Con profunda tristeza y visiblemente afectada, reveló a través de sus redes sociales un diagnóstico médico alarmante: "El doctor me ha diagnosticado unas lesiones importantes en mis cuerdas vocales".

La gravedad de la situación la obliga a un "silencio absoluto" durante "los próximos dos meses". Si, tras este periodo, no se observa una mejoría, la talentosa cantante deberá someterse a una intervención quirúrgica.

Para Alexandra, esta noticia va más allá de un simple revés de salud. Su voz no es solo su sello distintivo, sino también su principal herramienta, su conexión con el público y, crucialmente, el medio por el cual sostiene a su familia. Con lágrimas en los ojos, expresó:

"No puedo negarles que me da muchísimo miedo porque mi voz no solamente ha sido lo que me identifica, también ha sido mi herramienta, lo que me identifica con el mundo, con lo que puedo conectar con ustedes, la forma en la que claramente sostengo a mi familia". Esta difícil circunstancia, además, implica una pausa forzada en su actividad laboral.

A pesar del temor y la incertidumbre, Alexandra Colorado ha mostrado una admirable fortaleza y una perspectiva esperanzadora. Aseguró que este proceso será una gran oportunidad de aprendizaje y reflexión.

"No me voy a rendir, sé que este silencio obligado no será más que un espacio de muchas respuestas, de mucho aprendizaje, de hacer introspección y aprender sobre esto e inspirarme", declaró, haciendo alusión a quienes han superado desafíos aún mayores.

Con una fe inquebrantable, la artista elige enfrentar este momento "con amor, fe, esperanza y con muchísima gratitud", convencida de que cada experiencia trae consigo una enseñanza.

En su emotivo mensaje, reafirmó que no está sola, contando con el apoyo incondicional de su familia, amigos y la comunidad de seguidores. Con una declaración cargada de resiliencia, concluyó:

"Sé que este no es el final de mi historia, juntos vamos a seguir escribiéndola y el miedo no es lo que me define, pero la resiliencia sí", manifestando su confianza en que, con ayuda divina, saldrá victoriosa de este reto.

Colegas de la industria musical, como Paola Jara y Francy, no tardaron en enviarle mensajes de apoyo, sumándose a la ola de solidaridad que ha recibido 'La Colorado' en este difícil momento.