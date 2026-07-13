Fallece protagonista de ‘Jurassic Park’ a los 78 años; así lo despidieron

El mundo del espectáculo internacional está de luto tras la confirmación del fallecimiento del reconocido actor neozelandés Sam Neill, quien murió este lunes 13 de julio de 2026 a los 78 años en Sídney, Australia.

La noticia fue dada a conocer por su familia a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que describieron su partida como un hecho "repentino e inesperado".

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Según el comunicado, el actor falleció acompañado por sus seres queridos y "con la dignidad que caracterizó toda su vida". Aunque la familia no reveló la causa exacta del deceso, agradeció públicamente al personal del Hospital Privado St. Vincent por la atención brindada durante sus últimos momentos.



Asimismo, sus allegados aclararon que Neill no padecía cáncer al momento de su muerte. La precisión surgió debido a que el intérprete había revelado en sus memorias, publicadas en 2023, que enfrentaba un linfoma no hodgkiniano en estadio tres.

Sin embargo, en abril de este año, el propio Sam Neill confirmó que se encontraba libre de la enfermedad gracias a un tratamiento de terapia genética que modificó su sistema inmunitario.

La muerte del actor generó reacciones inmediatas en Oceanía. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, aseguró que Neill ocupaba "un lugar especial en los corazones australianos" y destacó la manera en que enfrentó la enfermedad "con dignidad, humor y convicción".

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Por su parte, el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, lo calificó como "uno de los grandes" de la cultura de su país.

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¿Quién fue Sam Neill?

Sam Neill nació el 14 de septiembre de 1947 en Irlanda del Norte con el nombre de Nigel John Dermot Neill y se trasladó a Nueva Zelanda en 1954. Durante su infancia adoptó el nombre de "Sam" para evitar burlas, un apodo que conservó durante toda su vida.

Su salto definitivo a la fama mundial llegó en 1993 con su interpretación del paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, la exitosa película dirigida por Steven Spielberg.

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A lo largo de casi cinco décadas de carrera participó en producciones emblemáticas como The Piano, La caza del Octubre Rojo, The Horse Whisperer y la serie Peaky Blinders, donde dio vida al inspector Chester Campbell.

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Además de su trayectoria en la actuación, que le valió tres nominaciones a los Globos de Oro, Neill fue un apasionado de la viticultura y administró sus propios viñedos en la región de Otago Central, en Nueva Zelanda.

Sam Neill actor de Jurassic park y otras producciones murió el 13 de julio Foto: imagen tomada de redes sociales