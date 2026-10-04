Perros en El Dorado: dueño de una de las mascotas asegura que contrató agencia para trasladarla

El caso de los dos perros encontrados sin sus responsables en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, tomó un nuevo rumbo después de que uno de sus propietarios entregara su versión sobre lo ocurrido. El hombre aseguró que había contratado una agencia para encargarse del traslado de su mascota y negó que hubiera decidido abandonarla en la terminal aérea.

Según su relato, uno de los perros, un pitbull llamado Milo, debía ser trasladado desde Estados Unidos hacia su destino final. El propietario afirmó que el proceso estaba a cargo de una empresa contratada para realizar el viaje y que, después de iniciado el traslado, comenzó a tener dificultades para comunicarse con quienes estaban encargados del animal.

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Dueño asegura que una agencia estaba encargada del traslado

La versión conocida sobre el caso señala que el viaje comenzó el 24 de septiembre. Posteriormente, el propietario habría perdido comunicación con la agencia y empezó a buscar información sobre el paradero de Milo.

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El hombre aseguró que intentó comunicarse con la empresa y con otras personas relacionadas con el traslado, pero no obtuvo respuestas claras. De acuerdo con su relato, fue a través de las noticias sobre los perros encontrados en El Dorado que conoció la situación en la que se encontraba su mascota.

El viaje tuvo una dificultad cuando los animales llegaron a Bogotá. Durante el procedimiento de revisión en el aeropuerto, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) encontró inconsistencias relacionadas con la documentación necesaria para que los perros pudieran continuar el recorrido. Por esta razón, los animales quedaron bajo control de las autoridades.

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La versión del propietario plantea que, ante la imposibilidad de continuar con el viaje, las personas encargadas del traslado habrían dejado a los perros en el aeropuerto mientras seguían hacia Cali. Esto cambia la versión inicial que señalaba directamente a los propietarios como responsables de haber dejado a los animales en la terminal.

Por ahora, esta versión hace parte de la información que está siendo revisada dentro del caso. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó que los dos perros permanecen bajo su cuidado, en cuarentena y en buenas condiciones de salud.

La entidad también señaló que ha sostenido conversaciones con personas que aseguran ser responsables de los animales y que manifiestan haber sido engañadas por la empresa encargada del transporte internacional. Sin embargo, el IDPYBA aclaró que no es la autoridad encargada de determinar la veracidad de las pruebas ni de definir de manera definitiva quién debe tener la custodia de los perros.

Por ahora, las autoridades deberán revisar las diferentes versiones y evidencias para establecer qué ocurrió durante el traslado y cuál fue la responsabilidad de cada una de las personas o entidades involucradas.

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El caso también había generado actuaciones por parte del Distrito luego de que los dos perros fueran encontrados en El Dorado. Inicialmente, las autoridades señalaron que los animales habían sido dejados en la terminal después de que surgieran inconvenientes con los documentos requeridos para continuar el viaje.