Liga BetPlay 2026: equipo anuncia que 'no jugará' su partido de la fecha 19

La última jornada del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II quedó marcada por una situación que involucra al Deportivo Pereira. A pocas horas de su compromiso frente al América de Cali, el plantel profesional anunció que no disputaría el encuentro, debido a los incumplimientos en el pago de sus obligaciones laborales.

La decisión fue comunicada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que respaldó la postura de los jugadores y pidió que se respeten sus derechos. El anuncio se conoció durante la mañana de este sábado 14 de noviembre, cuando los equipos se preparaban para disputar una fecha clave en la definición de los clasificados a los cuadrangulares semifinales.

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¿Por qué los jugadores del Pereira decidieron no jugar?

Según el comunicado de Acolfutpro, los futbolistas profesionales del Deportivo Pereira resolvieron iniciar un cese de actividades ante los reiterados incumplimientos de sus obligaciones laborales por parte de la institución.

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La organización sindical señaló que, como consecuencia de esta determinación, el equipo no se presentaría al partido programado contra América de Cali. También exigió el pago oportuno de los dineros adeudados y manifestó su respaldo a los integrantes de la plantilla.

La situación no apareció de un momento a otro. El equipo venía enfrentando dificultades económicas y los jugadores habían manifestado sus inconformidades por los pagos pendientes. El viernes 13 de noviembre, el club informó que esperaba recibir un primer desembolso de parte del grupo empresarial Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S., con el que tenía un acuerdo relacionado con la cesión de derechos patrimoniales.

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De acuerdo con la información divulgada por el club, la transferencia estaba prevista para el martes 17 de noviembre. Sin embargo, ese anuncio no evitó que los futbolistas tomaran la decisión de suspender sus actividades al día siguiente.

¿Qué pasa con el partido entre Deportivo Pereira y América?

El compromiso entre Deportivo Pereira y América de Cali estaba programado para este sábado 14 de noviembre a las 3:30 de la tarde, en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal. El encuentro hace parte de la fecha 19, última jornada de la fase de todos contra todos.

El resultado tiene importancia para la definición de la tabla, pues América todavía tiene intereses deportivos relacionados con la posición que ocupará antes del sorteo de los cuadrangulares semifinales.

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Tras el anuncio de los futbolistas, surgieron dudas sobre lo que ocurriría con el compromiso. Una de las posibilidades mencionadas en los reportes deportivos es que el América obtenga los puntos si su rival no se presenta, aunque la decisión sobre las consecuencias reglamentarias corresponde a las autoridades del campeonato.

Por ahora, el anuncio de Acolfutpro deja en evidencia el conflicto entre los jugadores y la dirigencia del Deportivo Pereira. La atención está puesta en los pronunciamientos del club y de la Dimayor, así como en lo que ocurra con el partido programado para esta jornada.