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La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Así nació la Selección Colombia de Talla Baja; la historia detrás del equipo

Así nació la Selección Colombia de Talla Baja; la historia detrás del equipo

Algunos integrantes de la delegación de la Selección Colombia de Talla Baja pasaron por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde contaron cómo surgió el equipo.

Fotografía de integrantes de la Selección Colombia de Talla Baja con chaquetas deportivas azules
Conoce la historia detrás de la creación de la Selección Colombia de Talla Baja y el esfuerzo de sus deportistas
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Los integrantes y dirigentes de la Selección Colombia de Talla Baja compartieron detalles sobre el nacimiento de esta representación deportiva y su proceso de consolidación a partir de 2018, durante su paso por los micrófonos de El Klub de La Kalle.

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La historia sobre el origen del equipo nacional se remonta a 2017, año en el que se organizó en Colombia un encuentro de integración que reunió a más de 450 personas de talla baja.

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¿Cómo fue el nacimiento de la Selección Colombia de Talla Baja?

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Uno de sus integrantes recordó que a dicha jornada asistieron representantes deportivos de diferentes países sudamericanos, entre ellos los presidentes de las organizaciones de fútbol de talla baja de Argentina y Perú.

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"En 2017 siempre hacíamos encuentros nacionales de personas de talla baja. En 2017 hicimos un encuentro internacional con más de 450 personas de talla baja", recordó uno de los integrantes. Asimismo, explicó que durante ese encuentro participaron dirigentes de las delegaciones de Argentina y Perú, quienes les hablaron sobre los partidos amistosos que venían organizando y posteriormente los invitaron a participar en la siguiente Copa América.

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"Nos invitaron a la siguiente Copa América en Argentina, lo que quiere decir que desde el 2018 estamos consolidando a la Selección Colombia de Talla Baja". Tras concretar su participación en el certamen continental, disputado en territorio argentino, la delegación nacional comenzó a estructurar su proyecto deportivo.

Desde entonces, el equipo ha participado en diferentes competencias, entre ellas la Copa América y torneos intercontinentales. Además, adelanta su preparación para disputar la segunda edición del Mundial en Rabat, Marruecos, junto a otras 24 delegaciones internacionales.

¿Cómo está conformado el plantel de la Selección Colombia de Talla Baja?

El plantel está integrado por deportistas que combinan su disciplina deportiva con diferentes actividades laborales y profesionales.

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Al hablar sobre la diversidad de ocupaciones de sus integrantes, uno de los invitados destacó. "Somos pequeños, somos de alto rendimiento y, bueno, obviamente muchos nos dedicamos, tenemos otro oficio... comerciantes, cantantes, abogados, arquitectos, diferentes profesiones".

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Entre los jugadores que participaron en la entrevista estuvieron Sergio Armando Rojas Guerrero, arquero y defensor que también se desempeña en el comercio, y Alan, delantero de la Selección Colombia.

Durante la conversación, los deportistas también bromearon sobre algunos de sus posibles rivales en las próximas competencias. Incluso mencionaron que esperan no enfrentarse a Paraguay o Argentina en las primeras rondas, pues son selecciones que históricamente les han representado dificultades, y señalaron que preferirían encontrarlas en las instancias finales de un campeonato.

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