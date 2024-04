Epa Colombia no pudo entrar a concierto de Karol G y terminó multada

El concierto de Karol G en Bogotá fue todo un éxito, dos fechas inolvidables para los bogotanos del tour 'Mañana será bonito'. Aunque no todo terminó tan bien, puesto que hay imágenes que dan cuenta delestado de la cancha del estadio Nemesio Camacho 'El Campín', que tras el concierto perdió el color y quedó con marcas de las pesadas estructuras de la tarima de la 'Bichota'. Un hecho que volvió a abrir el debate sobre la prestación de estos escenarios deportivos para eventos musicales.

Otra de las personas que no terminó bien luego del concierto de Karol G fue la creadora de contenido y empresaria Epa Colombia, quien en sus redes sociales contó que no pudo asistir al concierto de Karol G, al parecer por su estado de embarazo, pero confesó que se fue a escucharla a las afueras del estadio. Algo que hicieron cientos de personas que se aglomeraron cerca al Campín para corear a la antioqueña.

"Amiga, anoche, ¿qué tal te pareció Karol G? Yo la escuché desde afuera porque mi barriguita ya no da para estar entre tanta gente, pero la dio todita. Mucha gente quedó afuera", escribió Epa Colombia en una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la que estuvo muy activa durante la presentación de Karol G.

La empresaria compartió con varios seguidores e hizo su ambiente tras no poder entrar al concierto. Pero todo empeoró cuando fue interceptada por la Policía, al parecer en un retén rutinario por el evento y allí terminó multada, esto también lo compartió en sus historias, en las que se le ve seria, sentada en su carro y atendiendo a la Policía. Sin embargo, no dio detalles de lo que sucedió, tan solo dejó un mensaje que decía: "Con lo que costó el comparendo me hubiera comprado vip".

