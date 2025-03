Yeison Jiménez dio 'su humilde opinión' sobre la cancelación de Shakira en Medellín

El inesperado anuncio de la cancelación del concierto de Shakira en Medellín causó revuelo entre sus fanáticos y generó debate en la industria musical.

Entre quienes comentaron el hecho se encuentra el reconocido cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien compartió su perspectiva sobre la situación en e l videopódcast Sin Filtro de Semana.

El concierto, que estaba programado para llevarse a cabo en la capital antioqueña, tuvo que ser reprogramado debido a problemas estructurales en el techo del escenario.

Aunque en un principio circularon especulaciones sobre las razones detrás de la decisión, se aclaró que la cancelación no fue responsabilidad de Shakira, sino una medida de seguridad ante las condiciones inadecuadas del montaje.

Publicidad

Durante la entrevista, Jiménez enfatizó que, aunque estos imprevistos pueden ser frustrantes tanto para los artistas como para los espectadores, lo más importante es la seguridad del público y del equipo de producción.

"Me imagino el caso de ella porque tenía dos estadios llenos para el espectáculo. Tener que decir 'no puedo cumplirle a la gente' es muy duro y el dinero pasa a valer cero. No es un tema de plata, sino de compromiso", expresó el cantante.

Publicidad

El artista también se refirió a la presión que enfrentan los músicos al organizar eventos de gran magnitud, donde cualquier inconveniente logístico puede desencadenar una crisis. "La gente cree en el artista y paga tiquetes, hoteles y todo lo que acarrea.

Yo vi las imágenes de la tarima y por el viento se dobló. En esas condiciones no se puede hacer el espectáculo porque no se puede poner en riesgo a las personas. ¿Te imaginas que en pleno concierto pasara algo?", agregó.

Jiménez relató una experiencia personal en la que una tormenta estuvo a punto de causar una tragedia en uno de sus conciertos.

Una vez llegué a un pueblo del departamento de Santander y hubo un vendaval. La tarima se fue de frente contra los palcos. Gracias a Dios eso fue a las 7:00 de la noche y había muy pocas personas. Si eso hubiera ocurrido a las 11:00 de la noche, hubiera sido una catástrofe Recordó Yeison

Publicidad

Finalmente, el cantante respaldó la decisión de Shakira de reprogramar su concierto , destacando que la prioridad siempre debe ser la seguridad del público y del equipo de producción. "Casos como estos ocurren más seguido de lo que la gente cree, pero lo más importante es que las decisiones se tomen con responsabilidad".

El incidente deja en evidencia los retos que enfrentan los artistas y s us equipos en la organización de espectáculos en vivo, recordando que, más allá del espectáculo, lo primordial es el bienestar de todos los involucrados.

Publicidad

Mira también: Los momentos más interesantes del concierto de Shakira en Barranquilla