Epa Colombia revela video con primeras imágenes de su bebé

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, por estos días se encuentra muy feliz ya que está viviendo una etapa nueva en su vida; próximamente se convertirá en mamá por primera vez.

Meses atrás, la empresaria desató todo tipo de comentarios al revelar que se estaba realizando un proceso de inseminación artificial, en el que invirtió una fuerte cantidad de dinero para poder cumplir su sueño de ser mamá.

Tras el anuncio del avance en su embarazo la creadora de contenidos reveló que será una niña y que llevará por nombre Dafne Samara. Además, Epa Colombia le ha permitido a sus miles de seguidores conocer cada proceso en esta linda etapa de la que no oculta su gran felicidad.

Y luego de dar a conocer el nombre de su hija, la empresaria recientemente compartió en sus historias de Instagram, una ecografía que se realizó en 3D y en la que fue posible conocer un poco más en detalle el físico de la bebé que espera.

Esta ecografía, apoyada en tecnología 3D, le dio la posibilidad de conocer de forma más detallada las características físicas de su hija de quien la vendedora de keratinas espera que tenga rasgos extranjeros.

Su emoción fue de tanta que al ver el rostro de su bebé en las imágenes, Daneidy no se aguantó las ganas de compartirlas con sus miles de seguidores a quienes les mostró una postal.

Epa Colombia se mostró bastante emocionada de conocer desde ya a su bebé y así lo reflejó en un emotivo mensaje en el que dijo sentirse ansiosa por tener pronto entre brazos a su primogénita de quien dijo que: "Es el amor más grande que Dios me ha dado".

“Les presento al amor más grande que Dios me dio. La amo como a nadie he amado. La espero con ansias. Llenaste mis vacíos, me curaste el alma”, este fue el mensaje que posteó en su historia.

