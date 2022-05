Conductor de flota se convierte en partero para ayudar a una viajera a dar a luz en vía a Montería

A un conductor de bus le tocó sacar sus dotes de médico inesperadamente pues el bebé de una mujer embarazada que transportaba, al parecer le quería regalar a su madre una experiencia inolvidable con su llegada al mundo así que decidió que el vehículo sería un buen lugar para nacer.

El hombre identificado como Yorman Castro Pinto, quien es proveniente de la ciudad de Barranquilla, jamás imagino que a sus 38 años tendría que enfrentarse a una de las labores más gratificantes pero también de mayor responsabilidad: ayudar a traer al mundo un ser humano.

Cuando pensábamos que los y las ex novias no terminaban siendo útiles para nada, la ex novia del conductor, quien de profesión es instrumentadora quirúrgica, nos demuestra que puede ser todo lo contrario, pues fue ella quien a través de una llamada telefónica le dio instrucciones a Yorman de lo que debía hacer para ayudar a la mujer que estaba a punto de dar a luz.

“Yo escuché los gritos de los pasajeros cuando la mujer rompió fuente y cuando fui a verla ya había dado a luz. Entonces yo le pedí ayuda por WhatsApp a mi excompañera sentimental para manejar esa situación (...) Tomé el botiquín que llevo en el carro y ella me explicó cómo debía cortar el cordón umbilical, una de las pasajeras tenía una tijera y yo hice el procedimiento. También me dijeron que le sacara despacio la placenta, por lo que yo le pedí el favor a los pasajeros que le sobaran la barriga a la mujer hasta que salió. Luego esperamos hasta que llegaran los paramédicos. Gracias a Dios la bebé nació sana” contó castro quien fue muy aplaudido por su ardua labor.

El hecho ocurrió en un bus de Brasilia que se dirigía a Montería y pasaba por Guaduas , Cundinamarca . Cabe señalar que al lugar llegó una ambulancia que se encargó de trasladar a la mujer y su pequeña hija al al hospital Salazar de Villeta.

