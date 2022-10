A la cárcel hombre señalado de asesinar a menor de edad en Transmilenio

Gustavo Adolfo Agamez, alias 'El Costeño', acusado de asesinar a Juan Esteban Alzate, un joven de 15 años en Transmilenio el pasado 8 de octubre, fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías.

Recordemos que la situación ocurrió en la estación del sistema del transporte público llamada Ricaurte cuando el menor de edad al parecer lo pisó sin culpa y este lo obligara a arrodillarse para pedirle perdón.

Publicidad

Como la víctima no accedió a esta petición, alias 'El Costeño' sacó un cuchillo y lo apuñaló causándole la muerte de inmediato.

Lo que se sabe es que Gustavo Adolfo Agamez viajó hasta la ciudad de Medellín en un vehículo de carga para evitar ser descubierto por las autoridades. Cuando llegó a Montería fue capturado por la Policía y posteriormente enviado a la cárcel a raíz de este caso de intolerancia.

En medio de la audiencia, el juez habló sobre la interceptación de una llamada en la que se escucha al presunto responsable confesarle a su papá que sí había cometido el asesinato: "Yo lo hice, yo maté a ese muchacho. Perdón papá".

Recordemos que la mamá de la víctima, habló con RTVC noticias y dio algunos detalles de la muerte de su hijo.

Publicidad

"Él le pisó la chancla a un venezolano, el venezolano le dijo que le pidiera perdón y que se le arrodillara y mi hijo no lo iba a hacer. Mi hijo dijo que no, que él no era nadie para arrodillársele y el venezolano sencillamente sacó el cuchillo y me le metió dos puñaladas a mi hijo en el corazón, quitándomele la vida", dijo con la voz quebrada y a punto de llorar.

La mujer también contó cuáles eran los sueños de su hijo: "Un niño que era estudiante del colegio Fernando Mazuera, era un joven que tenía demasiados sueños de irse para Estados Unidos, volverse un profesional, de convertirse en un modelo, de darme una casa cuando yo llegara a viejita".

Publicidad

Te puede interesar:

Ana Sofía Henao: cosas que no sabías de la modelo