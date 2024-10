Esto fue lo que hallaron en la habitación de Liam Payne de One Direction, ¿no estaba solo?

Liam Payne, exintegrante de la famosa boy band One Direction, falleció en la mañana del 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina, tras caer desde el tercer piso de un hotel.

Según informes de las autoridades, el cantante se habría arrojado del balcón de su habitación, un acto que se está investigando como un posible suicidio.

La escena encontrada en su habitación revela detalles escalofriantes que indican que la noche anterior pudo haber sido caótica. Las imágenes obtenidas tras el trágico evento muestran un televisor completamente destruido, con la pantalla estrellada y agrietada, lo que sugiere un episodio de violencia o colapso emocional en los momentos previos a su muerte.

Este televisor, ubicado en un elegante mueble de madera, es testimonio del caos que reinó en el espacio donde el artista pasó sus últimos momentos.

En un segundo vistazo a la habitación, la desorganización era evidente. Una mesa desordenada estaba rodeada de objetos esparcidos, incluyendo papel aluminio arrugado, restos de polvo blanco y un encendedor, que podría indicar el uso de sustancias nocivas.

Además, algunos productos de aseo personal aparecieron destrozados, lo que añade un aire de descontrol a la situación.

Así encontraron la habitación que ocupaba Liam Payne en el hotel de Buenos Aires pic.twitter.com/5W0NgTsQax — Mar ✨️ (@maicenitachan) October 16, 2024

La Policía de Buenos Aires fue alertada por un llamado al 911, que reportaba a un hombre agresivo en el hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo.

Al llegar al lugar, el personal policial encontró a Payne ya fallecido, con lesiones incompatibles con la vida, a consecuencia de su caída. Las autoridades informaron que el músico podría haber estado bajo los efectos de drogas o alcohol, lo que complica aún más el contexto de su trágica muerte.

¿De qué murió Liam Payne?

Se está a la espera de la autopsia, aunque los primeros informes apuntan a una fractura de base de cráneo como la causa de su muerte.

¿Quién era Liam Payne?

Liam James Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra. Desde joven, mostró su talento musical y fue uno de los cinco miembros que conformaron la exitosa banda One Direction, formada tras su participación en el reality show 'The X Factor"' en 2010.

Aunque el grupo no ganó la competencia, su popularidad se disparó, convirtiéndose en un fenómeno mundial con éxitos como "What Makes You Beautiful" y "Story of My Life". Junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, Liam se ganó el corazón de millones de fans, convirtiéndose en uno de los jóvenes más admirados de su generación.

A lo largo de su carrera, Liam también exploró su faceta como solista, lanzando varios sencillos exitosos. En 2018, colaboró con el cantante colombiano J Balvin en la canción 'Familiar', que recibió una buena acogida en las listas de popularidad.

Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por relaciones tumultuosas, incluyendo su relación con la cantante Cheryl Tweedy, con quien tuvo un hijo en 2017, y su posterior noviazgo con Maya Henry, con quien se comprometió durante la pandemia.

A pesar de su éxito en el escenario, Liam enfrentó varios desafíos personales. En diversas ocasiones, admitió haber lidiado con problemas de salud, incluyendo complicaciones renales que afectaron su carrera y su bienestar emocional.

En 2021, tuvo que cancelar un concierto en México debido a estas dificultades, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

¿No estaba solo?

Los informes sobre la muerte de Liam Payne indican que no estaba solo en su habitación. Se rumorea que el cantante habría estado acompañado por dos mujeres, lo que ha llevado a especulaciones sobre la naturaleza de su encuentro.

Vecinos del hotel reportaron haber escuchado discusiones acaloradas entre Payne y las mujeres, al parecer relacionadas con un desacuerdo sobre el pago por sus servicios como acompañantes. Sin embargo, este aspecto de la investigación aún no se ha confirmado oficialmente y se está tratando con cautela por parte de las autoridades.

