Reconocido cantante de One Direction perdió la vida al caer de tercer piso de lujoso hotel

El mundo de la música está de luto tras la dolorosa muerte del cantante británico Liam Payne,conocido por su paso en la exitosa boy band One Direction. A sus 31 años, el artista fue hallado sin vida en Buenos Aires, Argentina, luego de sufrir una caída desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo.

El incidente, ocurrido este miércoles 16 de octubre dejó a sus seguidores devastados y ha generado conmoción en la industria musical. De acuerdo con información de la Policía de Buenos Aires, Liam Payne cayó desde el tercer piso del hotel Casa Sur en la capital de Argentina.

Un llamado al 911 alertó sobre el incidente, y las autoridades llegaron a atender el caso posteriormente confirmaron que el cantante había fallecido al instante.

Payne sufrió lesiones gravísimas incompatibles con la vida debido a la altura de la caída, que fue de aproximadamente 13 a 14 metros. Aseguró un portavoz de la Policía en Argentina

El encargado del hotel fue quien hizo el llamado de emergencia, mencionando que un hombre, posiblemente bajo el efecto de sustancias, estaba comportándose de manera agresiva. La autopsia determinará las causas exactas del accidente, pero se sospecha que el cantante presentaba una fractura de base de cráneo, una lesión letal.

Liam Payne hizo parte de la reconocida agrupación One Direction hasta 2016 /Foto: Instagram

¿Quién era Liam Payne?

Liam James Payne, nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, saltó a la fama en 2010 tras su participación en el programa The X Factor, donde se formó la reconocida banda One Direction junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Durante seis años, One Direction dominó las listas de éxitos con canciones como Night Changes, Story of My Life y What Makes You Beautiful, convirtiéndose en un fenómeno mundial.

La agrupación, que se tomó una pausa indefinida en 2016, trazó huella en la música pop, acumulando millones de fans alrededor del mundo. Tras la separación temporal del grupo, Liam emprendió su carrera como solista, destacándose con sencillos como Strip That Down y For You, donde su estilo fusionaba pop, R&B y dance.

A lo largo de su carrera, Liam Payne también se destacó por su compromiso con diversas causas benéficas y por colaborar con reconocidas marcas internacionales. Su influencia en la música, tanto como parte de One Direction como en su etapa de solista, lo convirtió en un referente para millones de jóvenes.

En cuanto a la investigación, el caso quedó bajo la supervisión de la Fiscalía. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires sigue trabajando en los detalles de lo sucedido, mientras el mundo del espectáculo se despide de una de sus figuras más queridas.