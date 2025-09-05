Caracol Tv, Noticias Caracol y Blu Radio arrasan en audiencia digital en Colombia

Caracol Televisión y sus marcas informativas (Noticias Caracol y Blu Radio) ratifican una vez más su liderazgo en el ecosistema digital colombiano que sigue prefiriendo estas alternativas como principales medios de consulta.

De acuerdo con las mediciones de Comscore correspondientes a julio de 2025, Caracoltv.com, Noticiascaracol.com y Bluradio.com ocuparon, en este orden, los tres primeros lugares en el ranking de medios más consumidos en plataformas digitales del país.

Según las cifras, Caracoltv.com alcanzó más de 23 millones de visitantes únicos, seguido por Noticiascaracol.com con más de 19 millones, y Bluradio.com con más de 18 millones. Estos resultados confirman que el grupo de medios se ha convertido en la principal opción digital para los colombianos a la hora de informarse y acceder a contenidos audiovisuales.



El liderazgo no se limita a las audiencias. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), presentado el 10 de marzo en el Club El Nogal de Bogotá, ubicó a Caracol Televisión en el primer lugar de la categoría “Medios de Comunicación”.

Además, dentro de la clasificación de “Responsabilidad y Gobierno Corporativo”, la compañía logró un ascenso significativo al pasar de la posición 49 a la 24 en comparación con la edición anterior.

Juan Manuel Beltrán, asesor de Responsabilidad Corporativa de Caracol Televisión, destacó el valor de este resultado: “Para nosotros es motivo de orgullo que nuestras audiencias y líderes de opinión hayan respaldado con sus respuestas este estudio”, afirmó.