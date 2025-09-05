En vivo
Caracol Tv, Noticias Caracol y Blu Radio arrasan en audiencia digital en Colombia

Ocupando el primero, segundo y tercer lugar estos medios se posicionan como los más leídos y preferidos por la audiencia en el país, con considerable diferencia ante las competencias.

Caracol Televisión, Noticias Caracol y Blu Radio puntena en el ranking de audiencias digitales en Colombia
La Kalle
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:56 a. m.

