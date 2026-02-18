Miércoles de Ceniza: este es el error que muchos cometen al ponerse la cruz, ¿lo hiciste?

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma para millones de católicos en Colombia y el mundo, un periodo de 40 días dedicado a la reflexión espiritual, la penitencia y la preparación hacia la Semana Santa.

Aunque la tradición de recibir la ceniza en la frente es muy popular con miles de fieles que acuden a las iglesias cada año para ser marcados con una cruz, la Iglesia Católica señala que hay comportamientos frecuentes que desvirtúan el sentido profundo de este rito y no están en línea con las enseñanzas de la fe.

Puedes leer: Estos son los horarios de misas para Miércoles de Ceniza en Bogotá



Lo que no deberías hacer el Miércoles de Ceniza, según la Iglesia Católica

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de un tiempo de reflexión y preparación espiritual. Sin embargo, la Iglesia Católica advierte que existen actitudes y prácticas que desvirtúan el verdadero sentido de esta jornada.



La ceniza no es un amuleto

Uno de los errores más extendidos es ver la ceniza como si fuera un amuleto o un talismán de buena suerte.

Muchos creyentes creen que tener la marca negra en la frente garantiza protección espiritual o prosperidad económica automática, cuando en realidad la Iglesia enseña que la imposición de la ceniza es un gesto simbólico de humildad y llamado a la conversión interior, no un objeto de suerte.

Ir únicamente por la marca, no por el cambio interior

Otro comportamiento que la Iglesia no aprueba es acudir a la iglesia solo para recibir la cruz de ceniza y luego continuar con la rutina diaria sin un compromiso de conversión real.

Según los líderes religiosos, este gesto se entiende como un recordatorio externo de la necesidad de arrepentirse y volver al camino espiritual, no como una acción que se reduce a la apariencia física.

Publicidad

Excesos sociales el mismo día

La Iglesia también critica que después de recibir la ceniza muchas personas organicen banquetes o fiestas, lo cual va en contra del propósito penitencial de la jornada.

Este día desaconseja el exceso y busca enfatizar la sobriedad y la reflexión sobre la fragilidad humana, por lo que comportamientos festivos inmediatos contradicen el sentido espiritual de la celebración.

Publicidad

La vanidad en redes sociales

En la era actual de redes sociales, otro error frecuente es el de presumir la cruz de ceniza en fotos o selfies para ganar “likes”, lo cual, según algunos sacerdotes, va en contra del mandato bíblico de practicar la piedad en lo secreto.

Puedes leer: ¿A qué hora es la misa de Miércoles de Ceniza? Horarios y parroquias en Bogotá



Interpretaciones erróneas sobre ayuno y abstinencia

Además de la ceniza, el Miércoles de Ceniza es tradicionalmente un día de ayuno y abstinencia, que obliga a los fieles adultos a hacer una sola comida completa y a evitar el consumo de carne roja, como hábito de penitencia y solidaridad con los más necesitados.

Sin embargo, existe desinformación sobre estas normas y muchos las interpretan de forma incorrecta o no las cumplen de manera adecuada.

La tradición católica recomienda a los fieles no convertir la ceniza en un amuleto ni asistir solo por la marca visible en la frente, olvidando su profundo significado espiritual.

También advierte evitar celebraciones o banquetes inmediatos que contradigan el sentido de recogimiento, no presumir la ceniza como si fuera una moda y, sobre todo, no ignorar el ayuno y la abstinencia que acompañan esta fecha.

Mira también: Miércoles de Ceniza: cuándo se celebra y por qué es una fecha importante