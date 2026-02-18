Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿A qué hora es la misa de Miércoles de Ceniza? Horarios y parroquias en Bogotá

¿A qué hora es la misa de Miércoles de Ceniza? Horarios y parroquias en Bogotá

Si estás en Bogotá y buscas cumplir con la tradición, aquí tienes la guía definitiva de horarios en las parroquias más conocidas para que no des vueltas innecesarias.

Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Seguro que hoy te levantaste con el tiempo justo, viendo el calendario y dándote cuenta de que ya estamos en Miércoles de Ceniza. Si estás en Bogotá, ya sabes que el tráfico no perdona y que encontrar un espacio para la fe requiere de una buena planeación.

No te preocupes, que aquí te traigo la información directa, sin rodeos, para que sepas exactamente a qué hora y dónde puedes asistir a las celebraciones en la capital colombiana.

Puedes leer: Descubren una cruz antigua que podría cambiar la historia del cristianismo

Para empezar, tienes que saber que la dinámica en la ciudad es bastante amplia. Según datos de la Arquidiócesis de Bogotá, los horarios de las eucaristías en las distintas parroquias suelen oscilar en una franja muy conveniente que va desde las 8:00 a.m. hasta las 6:30 p.m. durante los días de semana.

Es fundamental que tengas en cuenta que estas horas que te voy a dar son las que normalmente manejan los templos en su rutina diaria de lunes a viernes.

Sin embargo, por ser hoy una fecha tan especial, lo más probable es que estos espacios estén completamente habilitados y reforzados para recibir a todos los que buscan la imposición de la ceniza.

Si te mueves por sectores específicos, toma nota de estos puntos clave que te van a salvar el día.

Iglesias abiertas en Bogotá por Miércoles de Ceniza

Por ejemplo, si estás cerca de la Parroquia San Bartolomé Apóstol, tienes tres oportunidades claras para asistir: a las 8:00 a.m., a las 12:00 m. y a las 6:00 p.m.. Es un horario ideal si trabajas en la zona y quieres aprovechar la hora del almuerzo o el final de tu jornada laboral.

Por otro lado, si te encuentras más hacia la zona de la Calle 100, la Parroquia San Norberto es tu mejor opción.

Según sus reportes en redes sociales como Instagram, sus celebraciones habituales de martes a viernes se realizan a las 8:00 a.m., 12:00 p.m. y 6:30 p.m..

Como ves, tienes una ventana de tiempo al final de la tarde un poco más extendida por si el trancón de la tarde se pone pesado.

Puedes leer: ¿Por qué los Testigos de Jehová van de casa en casa?

Para los que madrugan mucho más o se encuentran en el sector de Chicó, la Parroquia Inmaculada Concepción ofrece horarios muy temprano. Puedes pasarte desde las 6:30 a.m., a las 8:00 a.m. o a las 11:30 a.m.

Es la opción perfecta para salir de eso antes de entrar a la oficina. Si, por el contrario, tu ruta es por el sector de Niza, la Parroquia Santa Águeda tiene sus puertas abiertas para la eucaristía a las 7:00 a.m. y a las 6:00 p.m.

Recuerda que, aunque estos son los horarios estándar que informan los medios y las plataformas oficiales de la Arquidiócesis de Bogotá, siempre existe la posibilidad de que ocurran cambios de última hora debido a eventos especiales o la gran afluencia de personas típica de este día.

Por eso, mi recomendación de periodista que conoce la ciudad es que, si tienes una parroquia muy pequeña o de barrio cerca, pegues una verificada rápida al pasar o consultes directamente en sus despachos, ya que los horarios pueden variar en días de alta demanda.

Una vez que hayas recibido la ceniza, hay ciertos pasos sugeridos que puedes seguir según portales especializados como ACIPrensa, aunque lo más importante es que ya tienes la hoja de ruta para cumplir con tu cita hoy.

No dejes que se te pase el día; elige el horario que más te convenga entre estas opciones de la mañana, mediodía o tarde.

