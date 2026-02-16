Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Se acerca el Miércoles de Ceniza y esto podría pasar si no te pones la cruz: ¿mal agüero?

Se acerca el Miércoles de Ceniza y esto podría pasar si no te pones la cruz: ¿mal agüero?

Aunque es uno de los símbolos más visibles de la fecha, la Iglesia tiene una postura clara sobre su obligatoriedad. Esto es lo que realmente significa no ponerse la ceniza.

Consecuencias de no ponerse la cruz el Miércoles de Ceniza
Imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

Cada año, miles de católicos en Colombia y en el mundo participan en la tradición del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual para la Semana Santa.

Durante este día, los fieles acuden a las iglesias para que un sacerdote o ministro les imponga una cruz de ceniza en la frente, un gesto cargado de simbolismo que recuerda la fragilidad humana y la llamada al arrepentimiento.

Puedes leer: Miércoles de Ceniza: cuándo se celebra y por qué es una fecha importante

Sin embargo, muchas personas se preguntan qué sucede si por alguna razón no reciben esa cruz de ceniza: si faltan por trabajo, salud, obligaciones familiares u otros motivos, ¿es grave? ¿están cometiendo un pecado? Según la doctrina católica, no existe una sanción o castigo espiritual por no colocarse la ceniza.

La Iglesia aclara que este rito no es obligatorio ni un mandamiento, sino un signo externo que ayuda a los creyentes a vivir el espíritu cuaresmal.

La cruz de ceniza no forma parte de los sacramentos como la Eucaristía o el Bautismo sino que es un sacramental, es decir, un gesto sagrado que invita a la reflexión interior. Desde esa perspectiva, el recibirla es voluntario y se basa en la intención y la disposición del corazón más que en un cumplimiento literal.

El significado del gesto está profundamente relacionado con la frase tradicional que acompaña la imposición: “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”, una expresión que remite a la mortalidad humana y a la necesidad de arrepentirse y acercarse a Dios.

Esta práctica se inspira en tradiciones antiguas incluidas referencias bíblicas sobre el uso de ceniza como símbolo de penitencia y fue adoptada por la Iglesia a lo largo de los primeros siglos del cristianismo.

¿Qué pasa si no te pones la cruz el Miércoles de Ceniza?

  • No es pecado: la Iglesia no califica como falta moral o pecado el hecho de no recibir la ceniza. La participación es voluntaria y no implica una obligación para permanecer en la comunidad de fieles. 
  • La intención vale más: si alguien desea recibir la cruz pero no puede, lo importante es la intención de vivir el día con fe y apertura espiritual
  • No excluye de la fe: no verse con la marca no significa rechazo a la fe ni separación de la comunidad católica. 

Puedes leer: Descubren una cruz antigua que podría cambiar la historia del cristianismo

Aunque el signo externo es significativo para muchos creyentes, la Iglesia enfatiza que la verdadera importancia del Miércoles de Ceniza radica en comenzar un camino de cambio interior, oración, humildad y conversión que acompañe a los fieles durante toda la Cuaresma.

Además, en este día también se recuerdan prácticas como el ayuno y la abstinencia, que sí tienen mayor peso litúrgico dentro de la tradición católica y buscan profundizar el espíritu de sacrificio y reflexión.

Mira también: Miércoles de Ceniza: cuándo se celebra y por qué es una fecha importante

