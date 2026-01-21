Miércoles de Ceniza: cuándo se celebra y por qué es una fecha importante

El Miércoles de Ceniza es una de las fechas más significativas del calendario litúrgico católico, esto debido a que es el inició de la cuaresma, un periodo de 40 días de reflexión, penitencia y preparación espiritual para la Semana Santa, para aquellas personas que son creyentes.

Por lo cual, para este año en el año 2026, esta celebración se llevará a cabo el 18 de febrero, dando inicio al conteo regresivo para la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Puedes leer: ¿Cuáles son los colores litúrgicos de Semana Santa y qué representan? Ojo con el morado



Sin embargo, se conoció que a diferencia de otras festividades, esta fecha del Miércoles de Ceniza varía cada año porque depende del calendario lunar, esto con el fin de determinar el Domingo de Resurrección, el cual debe ser el primero después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte.



Para este año 2026, el Miércoles de Ceniza se llevará a cabo él 18 de febrero, fecha para que los creyentes hagan la cruz en la frente. Posteriormente, la Semana Santa inicia el domingo 29 de marzo, mientras que el Viernes Santo es el 3 de abril y el Domingo de Resurrección es el 5 de ese mismo mes.



El significado del Miércoles de Ceniza y la cruz en la frente

Dicho día es la imposición de la ceniza en la frente de los fieles, en donde el sacerdote dibuja una cruz mientras pronuncia la frase: "Polvo eres y en polvo te convertirás, conviértete y cree en el evangelio". Así mismo, se sabe que esta se obtiene de la quema de las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior.

Puedes leer: Cuatro rituales para purificar tu hogar en Semana Santa y renovar tu energía

Cabe destacar que la frase que menciona el sacerdote, es tomada del libro del Génesis, en el cual es un recordatorio de que la vida terrenal es temporal y que la vida definitiva se encuentra en el cielo.

Publicidad

Finalmente, se cree que este símbolo representa un llamado a la reconciliación, la fragilidad humana, de igual forma, la necesidad de reconciliarse con Dios mediante la introspección y la transformación interior.



¿Quién puede participar en el Miércoles de Ceniza?

Una de las particularidades del Miércoles de Ceniza es su apertura que tiene con todo el público, debido a que este al no ser uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica, cualquier persona puede recibir la imposición de la cruz, sin importar su edad, religión o posición dentro de la Iglesia.

Publicidad

Es un acto de fe que invita a la renovación espiritual y al fortalecimiento de la relación con Dios y la comunidad.

Ante esto, dicho día inaugura la Cuaresma, un tiempo que emula los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de su crucifixión. Por lo cual, esta es una época de oración, ayuno y servicio al prójimo que culminará en la Semana Mayor.