¿Te llegó un paquete que no pediste? Así funciona la estafa que roba tus datos

Una nueva modalidad de estafa relacionada con el comercio electrónico ha encendido las alertas de expertos en ciberseguridad. Se trata de una práctica en la que personas reciben paquetes en su domicilio sin haberlos pedido, un fenómeno que podría significar que sus datos personales están siendo usados sin su consentimiento.

La técnica, conocida internacionalmente como brushing, consiste en que delincuentes o vendedores envían productos a personas de manera aleatoria, con el objetivo de generar reseñas positivas en plataformas de comercio electrónico.

Estafas con paquetes que nadie pidió

El término proviene del inglés brush, que en este contexto hace referencia a “cepillar” o “pulir” las calificaciones de un producto mediante valoraciones falsas asociadas a direcciones reales.



En muchos casos, los paquetes incluyen productos de bajo valor y material básico y su llegada a una dirección sin orden previa puede parecer un error logístico o incluso un obsequio.



Sin embargo, detrás de muchos de estos envíos hay un propósito fraudulento: usar los datos de quien recibe el paquete como nombre, dirección y otros detalles para publicar reseñas falsas y mejorar artificialmente la reputación de un artículo en plataformas de compra en línea.

Aunque la publicación de comentarios puede parecer una consecuencia menor, expertos advierten que este tipo de envíos no siempre se limita a eso.

Para compañías dedicadas a la seguridad digital, el hecho de que estos artículos lleguen a direcciones verdaderas podría indicar que la información personal de los usuarios circula en foros o bases de datos utilizadas por ciberdelincuentes.

En ese escenario, los estafadores podrían usar esos datos para intentar fraudes de identidad más avanzados en una etapa posterior.

Además de enviar productos sin pedido previo, algunas variantes de esta estafa incluyen paquetes con códigos QR o enlaces dentro de la caja. Si un usuario llega a escanear ese código o visitar el enlace, podría ser redirigido a sitios web maliciosos diseñados para recopilar información sensible o instalar software malicioso en su dispositivo.

Recomendaciones para evitar estafas

Ante esta situación de las estafas con paquetes que llegan a las viviendas sin ser pedidos, se recomienda:



Confirmar con el remitente si realmente se espera un paquete, no escanear códigos QR o ingresar a enlaces desconocidos.

Revisar los movimientos de cuentas bancarias y pagos.

Activar métodos de autenticación más seguros como la verificación en dos pasos.

Reportar cualquier envío sospechoso a la plataforma de comercio electrónico o al servicio de atención al cliente correspondiente.

La estafa de los paquetes no pedidos es solo una de las muchas formas en que delincuentes intentan aprovecharse del crecimiento del comercio en línea.

Con las ventas electrónicas globales en constante expansión, este tipo de prácticas fraudulentas se difunden con mayor rapidez, haciendo indispensable que los consumidores mantengan precaución y verifiquen cuidadosamente cualquier actividad que parezca inusual o inesperada.

