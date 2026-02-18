Estos son los horarios de misas para Miércoles de Ceniza en Bogotá

Si eres de los que dejó la ida a la iglesia para después del trabajo o estás esperando que baje un poco el flujo de gente, tienes que ponerte las pilas porque el reloj corre.

En Bogotá, la cosa se mueve rápido y aunque hoy es un día de muchísima afluencia, los templos no se quedan abiertos hasta la medianoche.

Puedes leer: ¿A qué hora es la misa de Miércoles de Ceniza? Horarios y parroquias en Bogotá



La mayoría de las parroquias importantes de la ciudad están cerrando su jornada de eucaristías entre las 6:00 p.m. y las 6:30 p.m.



Según la información que maneja la Arquidiócesis de Bogotá, los horarios que te voy a dar son los que normalmente funcionan de lunes a viernes en estas iglesias.

Lo bueno es que, precisamente por ser Miércoles de Ceniza, lo más seguro es que esos horarios estén activos y hasta reforzados para que nadie se quede por fuera de la tradición.

Eso sí, no te confíes, porque aunque el ambiente sea de mucha fe, los horarios de oficina de los sacerdotes también tienen su límite.

Si estás por el norte, específicamente cerca de la Calle 100, tu punto de referencia es la Parroquia San Norberto. Ellos suelen tener su última movida fuerte a las 6:30 p.m., según lo que reportan en sus canales oficiales y en su Instagram.

Publicidad

Puedes leer: Se acerca el Miércoles de ceniza y esto podría pasar si no te pones la cruz: ¿mal agüero?

Es un horario bastante generoso si logras escaparte del trabajo justo a tiempo. Ahora, si tu ruta es más hacia el sector de San Bartolomé, la Parroquia San Bartolomé Apóstol te espera con su última misa a las 6:00 p.m.. No llegues barriendo porque la fila puede estar larga.

Publicidad

Para los que se mueven por el sector de Niza, la Parroquia Santa Águeda también marca el final de su jornada eucarística a las 6:00 p.m.

Si estás en el Chicó, ten mucho cuidado, porque la Parroquia Inmaculada Concepción suele tener sus misas más temprano, siendo la última registrada cerca de las 11:30 a.m. en su horario habitual de mañanas.

Si vas para allá en la tarde, lo mejor es que verifiques si habilitaron algo extra, porque normalmente son más madrugadores.

Es clave que entiendas que estos bloques de tiempo de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. son el estándar de la ciudad para los días entre semana.

Pero ojo, que la Arquidiócesis siempre advierte que en días especiales como hoy, los horarios podrían rotar un poco o tener cambios de última hora según lo que decida cada párroco.

Por eso, si tienes una parroquia de barrio que te queda a la vuelta, pégale una mirada rápida al aviso de la puerta, pero vete mentalizado con que después de las 7:00 p.m. ya va a estar difícil encontrar algo abierto.

Publicidad

Bogotá no perdona con el tráfico y no querrás quedarte viendo un portón cerrado después de cruzar media ciudad. Organiza tu salida, evita las zonas de más trancón y llega con tiempo a cualquiera de estos puntos que ya te mapeé. ¡Aprovecha que ya tienes la fija de los horarios y no dejes que se te pase el día!