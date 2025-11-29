VIDEO: Abuela azota baldosa en TransMilenio y perrea hasta el piso junto a los pasajeros

Un video grabado al interior de TransMilenio se convirtió en viral en redes sociales, cuando una adulta mayor sin pensarlo dos veces se levantó de su asiento y se puso a bailar durante la presentación de un artista urbano.

Es usual que en el sistema de transporte en Bogotá se suban a realizar rutinas callejeras varios artistas con el fin de conseguir dinero como su forma de trabajo. Por lo cual, la rutina generada con la adulta mayor se convirtió en un espectáculo que puso a reír y a grabar a los pasajeros.

Puedes leer: Joven sometida a eutanasia pide emotivo deseo final en su funeral; comida para animalitos



Rápidamente, se compartió este video en plataformas digitales como Instagram y TikTok, se ve a la mujer escuchando con atención al artista. Segundos después, con una sonrisa, se pone de pie y decide soltar sus mejores pasos. Mientras el artista urbano sigue la rutina en el artículo.



¿Qué más se conoció de la abuela que bailó en TransMilenio?

Durante el video, se ve a la abuela mover los hombros, las manos, la cintura con una energía que dejó sin palabras a los pasajeros. Tanto es así que esto provocó que rápidamente llovieran aplausos de las personas que iban a alrededor.

Tanto es así que el cantante que iba cantando con su parlante, detuvo por un momento su rutina para ver la presentación de la mujer. Situación que provocó que el público dentro del TransMilenio disfrutaran del momento y no se mostraran incómodos por la energía de la persona mayor.

Puedes leer: VIDEO: Perro salta desde un tercer piso para ir a jugar con sus amigos y sale ileso

Publicidad

Llegado un punto, la adulta mayor comenzó a perrear con el artista e inclinándose contra el joven. Situación que despertó muchos comentarios en redes sociales, destacando a Doña Carmén, además de la vitalidad que tiene en especial a la hora que decidió hacer el ‘show’.

En los comentarios del video, los usuarios celebraron su actitud. Donde varios destacaron su energía, su alegría y su disposición para romper la seriedad típica del transporte público en la capital.

Publicidad

“Y el conductor del TM la dió toda con las luces”, “Envidió la rodillas de esa señora”, “Que chimba prefiero ver esto y no ofensas, intolerancias, delincuencia”, “El conductor se puso la 10 con esas luces”, “Me encantas señora que le pones buena vibra a la vida”, son algunos de los comentarios que hay sobre este video.