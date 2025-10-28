Estos son los cuatro casos en los que pueden descontarte dinero de la liquidación

Publicidad
Recibir la liquidación al terminar un contrato laboral es un derecho que todo trabajador tiene en Colombia, este pago incluye conceptos como el salario pendiente, las cesantías, los intereses, las vacaciones no disfrutadas y las primas correspondientes.
Sin embargo, aunque muchos creen que ese dinero es intocable, la ley contempla algunos escenarios específicos en los que el empleador puede hacer deducciones.
Existen cuatro tipos principales de descuentos permitidos, los cuales son los siguientes:
Cuando el empleador realiza deducciones no autorizadas, el trabajador puede presentar una queja ante el Ministerio del Trabajo o interponer una demanda laboral para recuperar los valores descontados. Es importante conservar los documentos del contrato, desprendibles de nómina y comprobantes de pago, ya que sirven como prueba.
Si la empresa se retrasa en el pago de la liquidación sin justificación, puede verse obligada a pagar una sanción moratoria, equivalente a un salario diario por cada día de demora, hasta que se realice el desembolso total.
En conclusión, la liquidación laboral no puede tocarse arbitrariamente, cualquier descuento debe tener un sustento legal o una autorización expresa del trabajador. De lo contrario, la empresa estaría violando los derechos del empleado y podría enfrentarse a sanciones económicas.
