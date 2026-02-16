VIDEO: Padre Chucho aparece en silla de ruedas y un brazo inmóvil luego de intento de secuestro

En las últimas horas se conocieron unas imágenes recientes de Jesús Hernán Orjuela, conocido como el Padre Chucho. En donde apareció celebrando una eucaristía a sus fieles en condiciones de salud que generaron preocupación inmediata, debido a que está en una silla de ruedas y con un brazo inmovilizado.

Recordemos que el sacerdote fue víctima de un intento de secuestro y un ataque armado en Ecuador el 28 de octubre de 2025, cuando su vehículo fue interceptado por delincuentes, pero pudo salir ileso. Situación por lo cual, sus seguidores se preocuparon al verlo usando silla de ruedas.

Puedes leer: Padre Chucho logró escapar de banda secuestradora en Ecuador; su carro fue baleado



Por medio de un video en la plataforma TikTok se observa al clérigo realizando su labor pastoral desde una silla de ruedas y con un brazo inmovilizado. Inicialmente, el rumor que hubo en redes sociales era de que se trataba de una intervención por una hernia. Sin embargo, fue el propio Padre Chucho quien decidió aclarar su situación médica actual.



Según los reportes, el Padre Chucho se sometió a tres intervenciones quirúrgicas simultáneas que afectaron zonas críticas de su cuerpo; la espalda, el brazo y el abdomen. Por lo cual, este sería el motivo por el cual el sacerdote tiene que recurrir al uso de una silla de ruedas.

Los especialistas han indicado que el proceso de cicatrización y el manejo del dolor en estas tres áreas requieren de un reposo absoluto. A pesar de la recomendación médica, el sacerdote continuó con su trabajo.

Publicidad

¿Cuál fue el diagnóstico de Padre ‘Chucho’?

De igual forma, se conoció que la intervención en su zona abdominal se debió a que el médico descubrió una masa, lo que obligó a una acción inmediata en el quirófano para su extracción.

Puedes leer: Salen a la luz los posibles responsables del caso de Gustavo Aponte; serían peligrosos

Publicidad

Afortunadamente, el Padre Chucho envió un mensaje de optimismo a su congregación, en donde explicó que espera recuperarse de esta lesión. Así mismo, detalló que la masa que le extrajeron no es maligna. No obstante, el protocolo clínico exige esperar los resultados definitivos de una biopsia para descartar cualquier anomalía o riesgo a largo plazo.

Por medio de su TikTok, el sacerdote expresó su profundo agradecimiento a la comunidad, a sus compañeros religiosos y a Dios por las constantes cadenas de oración que se han formado en torno a su salud. Ante esta situación, sus seguidores están atentos a lo ocurrido con él, en especial aquellos que van a su parroquia en Kennedy.