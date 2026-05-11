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Actor colombiano que coprotagonizó novela con Shakira reapareció en EE.UU. y ahora maneja Uber

El actor habló sobre cómo ha sido su vida lejos de Colombia y aseguró que sigue enfocado en su carrera artística, pese a los trabajos que realiza.

Pedro Rendón actuó con Shakira y ahora conduce Uber
Actor colombiano que coprotagonizó novela con Shakira reapareció en EE.UU. y ahora maneja Uber
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Para todos los colombianos uno de los galanes más destacados de la televisión de los años 90 y principios de los 2000 fue Pedro Rendón. Sin embargo, se conoció que la vida de este actor dio un giro de 180 grados tras su decisión de abandonar el país y establecerse en el exterior para buscar nuevas oportunidades.

Cabe destacar que el actor, es recordado por ser el coprotagonista de Shakira en la telenovela "El Oasis" (1994), reapareció recientemente para compartir detalles de su nueva vida en Orlando, Florida, donde trabaja como conductor de Uber. Además de tener una larga trayectoria en diferentes producciones.

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De igual forma, se conoció que Pedro Rendón, participó en exitosas producciones como "La madre" (1998), "La venganza" (2002), "Doña Bárbara" (2008) y "Los Herederos del Monte" (2011), reveló que hace siete años tomó la determinación de mudarse a los Estados Unidos debido a una decisión familiar.

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Sin embargo, para una entrevista para La Corona TV, confesó que decidió retirarse de la televisión, siendo una decisión voluntaria y que actualmente vive con tranquilidad fuera de su país de origen, debido a nuevas oportunidades de su vida.

¿Por qué Pedro Rendón trabaja como Uber?

Por otro lado, Pedro Rendón defiende su labor al volante como una alternativa digna y flexible, esto debido a que en la plataforma de Uber puede administrar su propio tiempo, lo que le otorga la libertad necesaria para seguir cultivando su faceta artística a través de la fotografía, el teatro y la creación de videos.

"Yo aquí sigo siendo artista", afirmó el actor, subrayando que, aunque su vida cambió rotundamente, se siente agradecido por las experiencias que este nuevo oficio le brinda al conocer personas de diversas culturas. Sin embargo, explicó que uno de los detalles que más le duele son las conversaciones que mantiene con los pasajeros.

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Rendón confesó que le duele mucho la percepción que tienen las personas sobre Colombia, una percepción que, según su criterio, fue alimentada por las producciones televisivas centradas en el crimen. Además de que usuarios le mencionan su interés por visitar Medellín para conocer lugares asociados a varios aspectos negativos del país.

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"Creo que las narconovelas le han hecho muy mala publicidad a nuestro país", concluyó el intérprete, quien hace un llamado a sus colegas y compatriotas para exaltar la imagen positiva de Colombia en el exterior y dejar de encasillar el talento nacional en historias de violencia.

A pesar de las críticas o el "escándalo" que algunos sectores han intentado generar por su trabajo en la plataforma de transporte, Pedro Rendón se mantiene firme en su postura de que todos los colombianos en el exterior son embajadores de su tierra, además confirmó que su situación legal en Estados Unidos ya está regularizada.

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