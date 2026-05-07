“Lloré un año entero”: Marcela Agudelo revela por qué 'abandonó' a su hijito

Marcela Agudelo, una de las figuras más respetadas y queridas de la televisión y el teatro en Colombia, ha dejado a sus seguidores sorprendidos con una confesión cargada de honestidad y vulnerabilidad.

En una reciente charla para el podcast 'Las Menopáusicas', conducido por las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, la actriz compartió un episodio de su vida que pocos conocían: el momento en que decidió separarse físicamente de su hijo Nicolás cuando este tenía solo tres años.

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La historia se remonta a sus años de juventud, cuando Marcela contrajo matrimonio con Villu Gómez, un hombre originario de Cali. Según relató la artista, esta unión estuvo marcada por las presiones sociales y familiares de la época.



De hecho, confesó que su madre fue quien insistió en el matrimonio civil antes de que la pareja pudiera convivir, y poco después llegó el embarazo. En 1988 nació su primogénito, Nicolás, un evento que la llevó a radicarse en la capital del Valle del Cauca y a poner una pausa temporal en su ascendente carrera artística.

Sin embargo, estar lejos de las cámaras y los escenarios empezó a pasarle factura a su bienestar emocional. Marcela sentía que su vocación estaba en una especie de "standby" y la necesidad de retomar su camino profesional se volvió imperativa cuando su hijo cumplió tres años.

Fue en ese punto donde surgió el gran dilema que cambiaría su dinámica familiar por completo: el traslado a Bogotá para buscar nuevas oportunidades laborales.

La decisión no fue sencilla. Su entonces pareja, Villu Gómez, se opuso firmemente a que el pequeño Nicolás se mudara a la capital. El argumento del padre era sólido y, con el tiempo, la propia Marcela Agudelo reconoció que él tenía razón.

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Gómez sostenía que en Bogotá el niño pasaría gran parte del día bajo el cuidado de empleados debido a las largas jornadas de grabación de la actriz, mientras que en Cali contaba con una red de apoyo invaluable compuesta por sus abuelos, tías y un entorno escolar ya consolidado.

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Aceptar que lo mejor para su hijo era quedarse en Cali, mientras ella perseguía su carrera en Bogotá, sumió a la actriz en una etapa de profunda tristeza. "Se quedó en Cali el niño. Entonces yo lloré un año entero en una depresión", admitió Marcela con total franqueza durante la entrevista.

A pesar del dolor de la distancia, la actriz nunca permitió que el vínculo con Nicolás se debilitara.

Para mantener su presencia constante en la vida del menor, Marcela realizó un esfuerzo logístico y económico titánico para la época. La rutina era estricta y disciplinada: viajaba todos los fines de semana desde Bogotá hacia Cali.

Salía los viernes al terminar sus compromisos y regresaba los domingos por la noche, asegurándose de que cada momento libre fuera dedicado exclusivamente a su hijo.

Este testimonio de Marcela Agudelo no solo revela las fibras más sensibles de su vida privada, sino que también pone sobre la mesa las enormes presiones que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento.

La actriz ha aprovechado estos espacios para reflexionar sobre lo difícil que es equilibrar las exigencias de la maternidad con la inestabilidad propia del oficio artístico, además de los retos de envejecer frente a las pantallas.