Murió reconocida actriz tras fatal accidente en una piscina; tenía 57 años

El mundo del espectáculo en Francia ha recibido un golpe durísimo este viernes con la noticia de la partida de Nadia Farès, la inolvidable estrella que cautivó a audiencias internacionales con su talento y carisma.

Sus propias hijas, Cylia y Shana Chasman, fueron las encargadas de comunicar la triste noticia a través de la agencia AFP, expresando que, más allá de la gran artista que pierde el país, ellas han perdido, ante todo, a su madre.

Puedes leer: Encuentran cuerpo de colombiana desaparecida; su rastro se perdió en un aeropuerto



La actriz contaba con tan solo 57 años de edad al momento de su fallecimiento.



Todo se originó el pasado sábado 11 de abril en el distrito 9 de París, específicamente en las instalaciones del complejo deportivo Blanche.

Nadia, quien mantenía una vida activa y saludable, se encontraba realizando su rutina de natación equipada con aletas y una tabla.

De manera repentina, sufrió un desvanecimiento debido a un "incidente cardíaco" que la dejó sumergida bajo el agua durante varios minutos. En un inicio, quienes compartían el espacio con ella no notaron su ausencia inmediata.

Fue gracias a la rápida intervención de otro nadador que realizaba largos en la misma piscina que se pudo detectar que algo no iba bien.

Publicidad

Al percatarse de que la actriz no salía a la superficie, actuaron con la mayor celeridad posible para rescatarla. Se estima que permaneció sin asistencia bajo el agua entre tres y cuatro minutos.

Una vez fuera, y tras comprobar que no presentaba signos respiratorios, se le practicaron maniobras de reanimación y un masaje cardíaco de emergencia antes de que llegara la ambulancia.

Publicidad

Puedes leer: Mujer revela cómo una enfermedad le deformó el rostro tras sufrir estrés: “No puedo salir”

Tras ser estabilizada por el personal paramédico, Farès fue trasladada de urgencia al hospital de la Pitié-Salpêtrière.

Allí ingresó directamente en la unidad de cuidados intensivos, donde el equipo médico decidió inducirle un coma farmacológico con la esperanza de que su organismo pudiera recuperarse del impacto.

Sin embargo, tras cinco días en estado crítico y a pesar de todos los esfuerzos profesionales, su luz se apagó este viernes.

La trayectoria de Nadia Farès es un testimonio de versatilidad y pasión por el arte. Nacida en Marrakech en 1968 y criada en Francia, su herencia multicultural fue siempre un sello distintivo en sus interpretaciones.

Se convirtió en un rostro familiar para el gran público gracias a su papel en el thriller 'Los ríos de color púrpura' (Les Rivières pourpres), donde compartió escenas memorables con Vincent Cassel.

Publicidad

Pero su talento no se detuvo en las fronteras europeas; también dejó su huella en producciones de acción en Hollywood junto a figuras como Jet Li y Jason Statham.

En los últimos años, su residencia se dividía entre las ciudades de París y Los Ángeles. Aunque estuvo casada desde 2002 con el productor estadounidense Steve Chasman, recientemente se había hecho pública su separación.

Publicidad

A pesar de los cambios en su vida personal, Nadia seguía siendo descrita por quienes trabajaron con ella, como el escritor Grégoire Lacroix, como una mujer llena de humor y una alegría de vivir contagiosa.

A Nadia le gustaba decir que su motor para actuar era la búsqueda de la comprensión humana. Sus personajes solían estar envueltos en un aura de misterio que ahora queda como legado en sus más de tres décadas de carrera cinematográfica y televisiva.

El cine francés, y sus colegas de profesión, han inundado las redes con mensajes de condolencia, recordándola como una actriz generosa, auténtica y bondadosa que siempre supo conectar con su audiencia.