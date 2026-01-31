Diva Jessurum destapa hipocresía de artistas en homenaje a Yeison Jiménez: “Hablaban mal”

El funeral de Yeison Jiménez en el Movistar Arena fue un evento multitudinario y cargado de emotividad, pero tras bambalinas, la tensión y la indignación se hicieron presentes.

Diva Jessurum, quien acompañó al artista durante 14 años y organizó la ceremonia religiosa del último adiós, no ocultó su malestar ante lo que calificó como un espectáculo de hipocresía por parte de algunos miembros de la industria musical.

La periodista fue contundente al pedir a ciertos artistas que "se ahorraran las lágrimas que no les salen", refiriéndose a colegas que, según su conocimiento cercano, mantenían una relación hostil o hablaban mal de Jiménez antes del accidente.

Diva señaló en el podcast de Sinceramente Cris que, aunque el impacto de la tragedia fue general, no todos los que mostraban devastación en público sentían un dolor real por la pérdida del ser humano.

La decepción que Yeison Jiménez se llevó a la tumba

La revelación de Jessurum coincide con las últimas conversaciones que tuvo con el cantante, en las cuales él expresaba su tristeza por la falta de sinceridad en su entorno profesional.

Jiménez sentía que era víctima de ataques constantes y que muchos "amigos" del medio solo buscaban sacar provecho de su imagen. "Él estaba muy decepcionado de la gente", afirmó Diva, resaltando que el artista era consciente de que la envidia era el motor de muchos de sus detractores.

Incluso en la planificación de su concierto más importante en El Campín, Yeison mantenía un círculo muy cerrado de verdaderos afectos, consciente de que la popularidad atrae falsas amistades.

Durante las honras fúnebres, mientras la familia vivía un duelo auténtico y desgarrador, Jessurum observó con ojo crítico a quienes intentaban protagonizar un dolor que no cultivaron en vida.

La periodista concluyó su denuncia haciendo un llamado al respeto por la memoria del "Aventurero" y por su familia, instando a que el legado del artista sea honrado con verdad y no con las máscaras de la conveniencia mediática.

