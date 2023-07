Aparece perrito parecido a Wilson en selvas del Caquetá; ruegan se realice la verificación

En las últimas horas salieron a la luz imágenes de un perro encontrado en las selvas del Caquetá, que, para algunos internautas , guarda mucha similitud con Wilson, el animalito perdido tras el rescate de cuatro niños indígenas luego de un accidente aéreo en el Guaviare.

Fue a través de todas las redes sociales que empezaron a ser difundidos videos y fotografías del perro, aparentemente de raza pastor belga, como Wilson; sin embargo, aún queda esperar la verificación por parte del Ejército para confirmar si se trata o no del perrito del que muchos colombianos guardan la esperanza continúe vivo.



En el video se puede ver al animal golpeado por el hambre, cansado y en un aparente estado deteriorado de salud; sin embargo, para algunos usuarios, varias diferencias en su trompa acabarían con la ilusión de que se trate de Wilson. Así mismo, pidieron solidaridad con el perro, aunque no se trate del héroe de la #OperaciónEsperanza.

"Colombia no olvida a Wilson, el perrito que participó de la Operación Esperanza que logró el rescate después de 40 días de los hermanos indígenas que sufrieron un accidente aéreo. En las últimas horas fue encontrado un canino que podría tratarse de nuestro héroe", dice el tuit que muestra al supuesto Wilson.

Vale la pena mencionar que aunque el Ejército Nacional dio por finalizadas las labores de búsqueda del can, se rumora que su guía canino aún no pierde la fe y continúa siguiéndole el "rastro".

Si bien es cierto que algunos internautas creen, que como el Ejército, es poco probable que Wilson continúe vivo, otros confían en que sí se trate de él, e incluso, piensan que los perritos son capaces de recorrer largas distancias cuando de volver a casa se trata.

"Sea Wilson o no, ese perrito también necesita ayuda", "es muy parecido, tengo esperanza", "Wilson ya no aparecerá", "su trompa es diferente", "no jueguen con los sentimientos", "se parece bastante, no paren hasta encontrarlo", son algunos comentarios en Twitter.

Colombia no olvida a Wilson, el perrito que participó de la Operación Esperanza que logró el rescate después de 40 días de los hermanos indígenas que sufrieron un accidente aéreo. En las últimas horas fue encontrado un canino que podría tratarse de nuestro héroe 🐕 pic.twitter.com/cRSlnG48UK — William Sánchez 💙 (@willysan009) July 22, 2023

Wilson, perro rescatista perdido en misión HANDOUT/AFP

