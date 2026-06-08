Quedó en video: terremoto de 7,8 en Filipinas activa alerta de tsunami en el Pacífico

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 se registró frente a las costas de Filipinas y generó una amplia movilización de las autoridades, que activaron protocolos de emergencia mientras se evaluaban las afectaciones en distintas zonas del país asiático.

El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que ubicó el epicentro en una zona marítima cercana a la isla de Mindanao, al sur de Filipinas. Según los datos preliminares, el sismo ocurrió a una profundidad aproximada de 35 kilómetros y fue percibido con intensidad en varias regiones cercanas.

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Videos del terremoto de 7,8 en Filipinas

Mientras avanzaban las verificaciones oficiales, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos grabados por ciudadanos que registraron el momento en que ocurrió el terremoto. Las imágenes muestran cómo cientos de personas reaccionaron ante las fuertes sacudidas en centros comerciales, oficinas, viviendas y espacios públicos.

En varios de los registros se observan lámparas y estructuras moviéndose con fuerza, mientras grupos de personas abandonan edificios y buscan lugares abiertos como medida preventiva. Otras grabaciones muestran evacuaciones realizadas en cuestión de segundos ante la intensidad del movimiento.

🔴 #URGENTE | Colapsan edificios en las Filipinas después del poderoso terremoto. pic.twitter.com/El9n9e1dkB — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 8, 2026

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Las imágenes también evidencian afectaciones en algunas construcciones. Entre los videos que más han circulado aparecen estructuras que presentan daños considerables e incluso edificaciones que terminan colapsando en zonas urbanas, lo que llevó a las autoridades a reforzar las labores de inspección.

🔴 #AHORA | Edificio en construcción se sacude violentamente en medio del fuerte terremoto en las Filipinas. pic.twitter.com/JwV4Xrl3Gn — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 8, 2026

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De acuerdo con la información divulgada por organismos oficiales y agencias internacionales, una persona falleció y otras cuatro resultaron lesionadas tras el sismo registrado cerca de Mindanao. Sin embargo, las autoridades continúan recopilando información para determinar el alcance total de las afectaciones.

Integrantes de los organismos de emergencia señalaron que varios edificios y viviendas presentaron daños tras el terremoto. Los equipos de rescate y evaluación fueron desplegados en diferentes sectores para verificar el estado de las estructuras y atender cualquier situación derivada del movimiento telúrico.

Se registró #Sismo de magnitud preliminar 8,2 en #Filipinas.



"Según la base de datos local de escenarios de tsunami, se prevé que las olas alcancen una altura superior a un metro por encima del nivel normal de las mareas, pudiendo llegar a ser aún más altas en bahías cerradas y… pic.twitter.com/Zycaxp72qT — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 8, 2026

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Uno de los videos difundidos en redes sociales muestra el colapso de una estructura comercial en Ciudad General Santos, una de las ciudades más importantes de la región. En otra grabación también se observa cómo una edificación utilizada con fines educativos resulta gravemente afectada por las sacudidas.

Severe damage in the Southern Philippines, following a 7.8 magnitude earthquake. Tsunami warnings have been issued. pic.twitter.com/OO27Ymnjia — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Además de los daños reportados en Filipinas, el terremoto llevó a que varios organismos internacionales emitieran alertas preventivas por posible tsunami. Entre los territorios incluidos en las advertencias estuvieron Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

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WATCH: Footage shows a high school building that collapsed following the powerful earthquake that struck the Philippines. pic.twitter.com/XGgbnposCY — Breaking911 (@Breaking911) June 8, 2026

Japón también activó medidas de vigilancia para parte de su litoral ante la posibilidad de variaciones en el nivel del mar. Las autoridades mantuvieron un monitoreo constante durante las horas posteriores al evento para evaluar cualquier posible impacto.

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Mientras continúan las inspecciones y la recopilación de información oficial, los videos compartidos por ciudadanos siguen mostrando cómo se vivieron los minutos posteriores a uno de los movimientos sísmicos más fuertes registrados recientemente en esta región del Pacífico.

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