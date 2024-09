Arquera de la Selección da la cara tras comentarios que la tildan de "agrandada"

#FÚTBOL: ¿AGRANDADAS?



"A veces uno va ocupado", fueron las palabras de Luisa Agudelo, portera de la Selección Colombia Sub 17 y Sub 20, cuando le preguntaron por qué las jugadoras de la Sub 20 no saludaban ni se tomaban fotos con los niños que las esperaban. pic.twitter.com/nWP2PI7Zgh