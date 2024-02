Linda Caicedo: El dineral que recibe por jugar en el Real Madrid

El Real Madrid ha emergido como un gigante en el ámbito del fútbol femenino , no solo por su compromiso con el fortalecimiento de su equipo, sino también por la remuneración significativa que ofrece a sus jugadoras. En un movimiento que refleja su determinación de liderar en la igualdad de género en el deporte, el club 'merengue' ha sido uno de los pioneros junto con Barcelona y Atlético de Madrid en otorgar salarios competitivos a sus futbolistas femeninas.

Entre las destacadas figuras del Real Madrid Femenino se encuentra Linda Caicedo, cuyo contrato histórico marcó un hito en el fútbol femenino. Aunque los detalles exactos de su salario son materia de especulación, fuentes extraoficiales sugieren que la delantera colombiana percibe mensualmente una suma superior a los 30 mil euros, lo que equivale a más de 118 millones de pesos colombianos.

Si bien esta cifra está por debajo de los salarios de algunas de las estrellas mejor pagadas del fútbol femenino español, como Alexia Putellas del Barcelona, cuyo ingreso mensual se estima en 150 millones de euros, y María Pilar León Cebrián, también del Barcelona, con un sueldo de 100 millones de euros, sigue siendo una indicación del compromiso del Real Madrid con sus jugadoras.

Además del salario base, la fama y el prestigio de Linda Caicedo han abierto las puertas a una serie de lucrativos contratos comerciales. Marcas como Claro, Rexona, McDonald's y Adidas han reconocido el valor de asociarse con la estrella colombiana, lo que ha contribuido aún más a su estatus como una de las figuras más destacadas del fútbol femenino mundial.

El impacto de Caicedo trasciende las fronteras del campo de juego, ya que ha sido reconocida en eventos de prestigio internacional, incluyendo nominaciones en premios como el Globe Soccer Awards 2023 y una posición destacada en los Premios The Best. Además, su inclusión en el once ideal de la Conmebol de 2023 por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) subraya su influencia en el panorama del fútbol a nivel global.

En un momento en que el fútbol femenino está experimentando un crecimiento sin precedentes, el compromiso del Real Madrid con la igualdad de género y la remuneración justa para sus jugadoras está marcando el camino hacia un futuro más equitativo y próspero para el deporte.

