Miguel Ángel Borja en la mira de sus rivales; lo quieren neutralizar como sea

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja ha vuelto a un nivel envidiable en la Liga Argentina, causando furor en la hinchada millonaria del River Plate, de donde estuvo a punto de salir por la puerta de tras, pero que hoy por hoy hace de su casaca una pieza fundamental para el equipo.

Pero esto también ha generado que la atención de sus rivales crezca y la preocupación por marcarlo tenga cada vez más intensidad. Esto lo evidenció el técnico Cristian Fabbiani, del Deportiva Riestra, próximo rival de River Plate en la Primera división de la liga argentina.

“Mi intención es no dejar jugar a River Plate, presionarlos y repetir. Ojalá que salga, los chicos me conocen y saben que no me gusta darle la pelota al rival. Voy a tratar de presionarlos bien alto porque es lo que me gusta y lo que me trajo hasta acá”, indicó el estratega.

Lo que más llamó la atención fue que el técnico fue muy sincero al comentar que su equipo tiene una tarea fija con el colombiano y es obstaculizarlo todo el partido, sin darle oportunidad de coger el balón y si le llega que le llegue mal, incluso dijo que era de barrio lo que tenían que hacer con el delantero.

“River tiene mucha jerarquía y si lo dejo jugar la voy a pasar mal. Los 9 te ganan los partidos. Si está tapado, va a ser más fácil para nosotros. Le tienes que jugar encima, es muy de barrio lo que tienes que hacer. Jugadores como Miguel Ángel son tope de gama, de selección, tienes que llevarlos a tu juego”, dijo Fabbiani.

