Premios Grammy 2026: LINK para ver en vivo la premiere, alfombra roja y gala GRATIS

La música global se prepara para una noche que reúne brillo, talento y espectáculo. Los Premios Grammy 2026 celebran su edición número 68 desde el imponente Crypto.com Arena de Los Ángeles, un escenario que vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los artistas más influyentes del planeta. Desde temprano, la atención estará puesta en cada detalle: presentaciones, discursos y sorpresas que marcarán la agenda musical del año.

La Academia de la Grabación organiza esta gala que reconoce las producciones más destacadas lanzadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. Durante esta jornada, figuras de todos los géneros llegan a California para vivir una experiencia que combina emoción, moda y sonido en un mismo lugar.

El espectáculo principal se realiza el domingo 1 de febrero de 2026 y su transmisión oficial estará disponible para el público mundial. Antes de la ceremonia central, se desarrolla la esperada premiere, un evento donde se entregan la mayoría de las categorías y que también incluye presentaciones especiales. Este segmento ocurre en el Peacock Theater de Los Ángeles y sirve como antesala para la noche grande.

La premiere comienza a las 15:30 (hora del Este) y cuenta con una emisión a través del canal oficial de YouTube de la Academia y su sitio web. Este espacio permite seguir de cerca el reconocimiento a artistas emergentes y consagrados, en un ambiente más cercano, pero igual de significativo.

Trevor Noah vuelve a ser el encargado de conducir la ceremonia, por sexta vez consecutiva, en lo que representa su despedida como anfitrión del evento. El preshow, con una duración aproximada de una hora, sirve como calentamiento para lo que vendrá después. Allí se mezclan entrevistas, reacciones en tiempo real y momentos que suelen convertirse en tendencia en redes sociales. Todo esto prepara el terreno para la gala principal, donde se entregan los premios más esperados.

PREMIERE de los GRAMMY 2026

La premiere es la primera gran parada del día. En este espacio se reconocen decenas de categorías que abarcan distintos estilos musicales. Desde producciones alternativas hasta propuestas tradicionales, este bloque muestra la diversidad sonora que caracteriza a los Grammy. La transmisión permite seguir cada anuncio en tiempo real y escuchar los primeros discursos de la jornada.

LINK para ver EN VIVO GRAMMY 2026 | GALA OFICIAL

Mira en este link el canal oficial de YouTube para ver la programación completa de los Premios Grammy 2026 y seguir cada momento en vivo. También puedes darle play al siguiente video y no perderte la gala principal desde una sola transmisión oficial.

La alfombra roja marca el inicio del espectáculo visual. Desde las 18:30, los artistas desfilan con estilos que mezclan elegancia y creatividad. Cada look genera conversación y se convierte en noticia, mientras los medios captan las primeras palabras de los invitados.

Luego llega la gala principal, programada para las 8:00 p. m., donde se entregan los galardones más importantes. Las presentaciones en vivo se intercalan con los anuncios de los ganadores, creando un ritmo ágil que mantiene la atención del público durante toda la noche.

Esta edición reúne a lo más destacado de la industria musical internacional en un solo lugar. Con transmisión oficial para todo el mundo, los Grammy 2026 prometen una jornada cargada de música, emoción y momentos que quedarán en la memoria de los fanáticos.