Manuel Turizo le canta al desamor en su nueva bachata: “Por un pendejo no se llora"

Manuel Turizo vuelve a poner el amor y el despecho en el centro de la conversación musical con su nuevo lanzamiento “Por un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina)”, una bachata moderna que combina romanticismo, ritmo bailable y una letra que habla sin rodeos de relaciones que dejan más heridas que recuerdos felices.
El artista colombiano, nominado al Latin GRAMMY® y con múltiples certificaciones platino en Estados Unidos, apuesta nuevamente por un sonido que le ha dado grandes resultados: guitarras melódicas, percusión suave y una interpretación cargada de sentimiento.
Esta vez, el mensaje gira en torno a la idea de levantarse después de una decepción, dejar de sufrir por quien no supo valorar y brindar por la dignidad propia.
La canción fue coescrita por Manuel Turizo junto a Julián Turizo y CASTA, un equipo creativo que ha sabido traducir emociones cotidianas en frases fáciles de recordar. En la historia que plantea el tema, se habla de una mujer que repite patrones, se enamora de quien no le conviene y termina pagando el precio emocional.
Desde ahí, la letra se convierte en una especie de advertencia cantada, pero también en un desahogo que conecta con quienes han vivido relaciones parecidas.
Musicalmente, “Por un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina)” se mueve entre la nostalgia y la actitud. Tiene ese tono melancólico propio de la bachata, pero también un aire desafiante que invita a pasar la página con música de fondo. Es una mezcla pensada tanto para sonar en reuniones, como para convertirse en canción de desahogo personal.
Con este lanzamiento, Manuel Turizo sigue ampliando su repertorio dentro del género de la bachata, un terreno donde ya ha logrado conectar con públicos de distintos países. Su propuesta mantiene el equilibrio entre lo comercial y lo emocional, sin perder la identidad que lo ha convertido en una de las figuras más constantes del pop latino actual.
LETRA “POR UN PENDEJO NO SE LLORA”
Otra más
Otra historia, pero la misma llamada
Borracha con la voz entrecortada
Diciendo que otro tipo te fregó
(Malparido)
Otro nombre pa’ tu lista
Y que a punta de mentiras
Siempre pasa la entrevista
Te ganaste el premio de la que más fácil se conquista
No sé cuándo aprenderás
Por un pendejo no se llora
Y si se llora que nunca se entere
Porque la más bonita se enamora
De alguien que no la valora
Del cabrón que no la quiere
Que por un pendejo no se llora
Y si se llora que nunca se entere
Porque la más bonita se enamora
De alguien que no la valora
Del cabrón que no la quiere
¿O será que eso fue lo que te gustó?
Cómo hacemos pa’ que el vicio se te quite
Tú siempre te fijas en el peor
Después te enamoras y repites
Bebé, seamos realistas
¿De qué sirve que te insista?
Si siempre que los bloqueas
Stalkeas por otro Insta
Otro nombre pa’ tu lista
Y que a punta de mentiras
Siempre pasa la entrevista
Te ganaste el premio de la que más fácil se conquista
Ay, no sé cuándo aprenderás
Que por un pendejo no se llora
Y si se llora que nunca se entere
Porque la más bonita se enamora
De alguien que no la valora
Del cabrón que no la quiere
Que por un pendejo no se llora
Y si se llora que nunca se entere
Porque la más bonita se enamora
De alguien que no la valora
Del cabrón que no la quiere
Te gustan los tóxicos
¡Salud!
Mucho gusto, muchachos
