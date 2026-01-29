Manuel Turizo le canta al desamor en su nueva bachata: “Por un pendejo no se llora"

Manuel Turizo vuelve a poner el amor y el despecho en el centro de la conversación musical con su nuevo lanzamiento “Por un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina)”, una bachata moderna que combina romanticismo, ritmo bailable y una letra que habla sin rodeos de relaciones que dejan más heridas que recuerdos felices.

El artista colombiano, nominado al Latin GRAMMY® y con múltiples certificaciones platino en Estados Unidos, apuesta nuevamente por un sonido que le ha dado grandes resultados: guitarras melódicas, percusión suave y una interpretación cargada de sentimiento.

Esta vez, el mensaje gira en torno a la idea de levantarse después de una decepción, dejar de sufrir por quien no supo valorar y brindar por la dignidad propia.



La canción fue coescrita por Manuel Turizo junto a Julián Turizo y CASTA, un equipo creativo que ha sabido traducir emociones cotidianas en frases fáciles de recordar. En la historia que plantea el tema, se habla de una mujer que repite patrones, se enamora de quien no le conviene y termina pagando el precio emocional.

Desde ahí, la letra se convierte en una especie de advertencia cantada, pero también en un desahogo que conecta con quienes han vivido relaciones parecidas.

Musicalmente, “Por un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina)” se mueve entre la nostalgia y la actitud. Tiene ese tono melancólico propio de la bachata, pero también un aire desafiante que invita a pasar la página con música de fondo. Es una mezcla pensada tanto para sonar en reuniones, como para convertirse en canción de desahogo personal.

Con este lanzamiento, Manuel Turizo sigue ampliando su repertorio dentro del género de la bachata, un terreno donde ya ha logrado conectar con públicos de distintos países. Su propuesta mantiene el equilibrio entre lo comercial y lo emocional, sin perder la identidad que lo ha convertido en una de las figuras más constantes del pop latino actual.

Manuel Turizo le canta al desamor en su nueva bachata

LETRA “POR UN PENDEJO NO SE LLORA”

Otra más

Otra historia, pero la misma llamada

Borracha con la voz entrecortada

Diciendo que otro tipo te fregó

(Malparido)

Otro nombre pa’ tu lista

Y que a punta de mentiras

Siempre pasa la entrevista

Te ganaste el premio de la que más fácil se conquista

No sé cuándo aprenderás

Por un pendejo no se llora

Y si se llora que nunca se entere

Porque la más bonita se enamora

De alguien que no la valora

Del cabrón que no la quiere

Que por un pendejo no se llora

Y si se llora que nunca se entere

Porque la más bonita se enamora

De alguien que no la valora

Del cabrón que no la quiere

¿O será que eso fue lo que te gustó?

Cómo hacemos pa’ que el vicio se te quite

Tú siempre te fijas en el peor

Después te enamoras y repites

Bebé, seamos realistas

¿De qué sirve que te insista?

Si siempre que los bloqueas

Stalkeas por otro Insta

Otro nombre pa’ tu lista

Y que a punta de mentiras

Siempre pasa la entrevista

Te ganaste el premio de la que más fácil se conquista

Ay, no sé cuándo aprenderás

Que por un pendejo no se llora

Y si se llora que nunca se entere

Porque la más bonita se enamora

De alguien que no la valora

Del cabrón que no la quiere

Que por un pendejo no se llora

Y si se llora que nunca se entere

Porque la más bonita se enamora

De alguien que no la valora

Del cabrón que no la quiere

Te gustan los tóxicos

¡Salud!

Mucho gusto, muchachos