Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
PROGRAMACIÓN GRAMMY 2026
RESCATE DE CUERPOS; AVIÓN SATENA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Manuel Turizo le canta al desamor en su nueva bachata: “Por un pendejo no se llora"

Manuel Turizo le canta al desamor en su nueva bachata: “Por un pendejo no se llora"

El cantante colombiano Manuel Turizo presenta su nueva canción 'Por un pendejo no se llora' (Salud mi Reina), una bachata moderna que mezcla desamor, dignidad y ritmo bailable.

BeFunky-design - 2026-01-29T163213.728.jpg
/Foto: Cortesía
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

Manuel Turizo vuelve a poner el amor y el despecho en el centro de la conversación musical con su nuevo lanzamiento “Por un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina)”, una bachata moderna que combina romanticismo, ritmo bailable y una letra que habla sin rodeos de relaciones que dejan más heridas que recuerdos felices.

El artista colombiano, nominado al Latin GRAMMY® y con múltiples certificaciones platino en Estados Unidos, apuesta nuevamente por un sonido que le ha dado grandes resultados: guitarras melódicas, percusión suave y una interpretación cargada de sentimiento.

Esta vez, el mensaje gira en torno a la idea de levantarse después de una decepción, dejar de sufrir por quien no supo valorar y brindar por la dignidad propia.

Puedes leer: VIDEO oficial de canción El Aventurero en el Cielo, homenaje a Yeison Jiménez

Te puede interesar

  1. Hamilton logra su primera nominación en Premio Lo Nuestro en dos categorías
    Hamilton logra su primera nominación en Premio Lo Nuestro en dos categorías, imagen de referencia
    Foto: imagen de cortesía
    Música

    Hamilton logra su primera nominación en Premio Lo Nuestro en dos categorías

  2. Famosa finalista Miss Universo anuncia que padece cáncer
    Famosa finalista Miss Universo anuncia que padece cáncer
    /Foto: Instagram @jaylene.alvarez
    Farándula

    Así fue como famosa exreina se enteró de que padecía cáncer: los síntomas iniciales

La canción fue coescrita por Manuel Turizo junto a Julián Turizo y CASTA, un equipo creativo que ha sabido traducir emociones cotidianas en frases fáciles de recordar. En la historia que plantea el tema, se habla de una mujer que repite patrones, se enamora de quien no le conviene y termina pagando el precio emocional.

Desde ahí, la letra se convierte en una especie de advertencia cantada, pero también en un desahogo que conecta con quienes han vivido relaciones parecidas.

Publicidad

Musicalmente, “Por un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina)” se mueve entre la nostalgia y la actitud. Tiene ese tono melancólico propio de la bachata, pero también un aire desafiante que invita a pasar la página con música de fondo. Es una mezcla pensada tanto para sonar en reuniones, como para convertirse en canción de desahogo personal.

Con este lanzamiento, Manuel Turizo sigue ampliando su repertorio dentro del género de la bachata, un terreno donde ya ha logrado conectar con públicos de distintos países. Su propuesta mantiene el equilibrio entre lo comercial y lo emocional, sin perder la identidad que lo ha convertido en una de las figuras más constantes del pop latino actual.

Publicidad

Puedes leer: Galy Galiano se retira de la música; hará una gira final para despedirse de los escenarios

Manuel Turizo le canta al desamor en su nueva bachata
Manuel Turizo le canta al desamor en su nueva bachata

LETRA “POR UN PENDEJO NO SE LLORA”

Otra más
Otra historia, pero la misma llamada
Borracha con la voz entrecortada
Diciendo que otro tipo te fregó
(Malparido)

Otro nombre pa’ tu lista
Y que a punta de mentiras
Siempre pasa la entrevista
Te ganaste el premio de la que más fácil se conquista
No sé cuándo aprenderás

Por un pendejo no se llora
Y si se llora que nunca se entere
Porque la más bonita se enamora
De alguien que no la valora
Del cabrón que no la quiere

Publicidad

Que por un pendejo no se llora
Y si se llora que nunca se entere
Porque la más bonita se enamora
De alguien que no la valora
Del cabrón que no la quiere

¿O será que eso fue lo que te gustó?
Cómo hacemos pa’ que el vicio se te quite
Tú siempre te fijas en el peor
Después te enamoras y repites

Publicidad

Bebé, seamos realistas
¿De qué sirve que te insista?
Si siempre que los bloqueas
Stalkeas por otro Insta

Otro nombre pa’ tu lista
Y que a punta de mentiras
Siempre pasa la entrevista
Te ganaste el premio de la que más fácil se conquista
Ay, no sé cuándo aprenderás

Que por un pendejo no se llora
Y si se llora que nunca se entere
Porque la más bonita se enamora
De alguien que no la valora
Del cabrón que no la quiere

Que por un pendejo no se llora
Y si se llora que nunca se entere
Porque la más bonita se enamora
De alguien que no la valora
Del cabrón que no la quiere

Te gustan los tóxicos
¡Salud!
Mucho gusto, muchachos

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Manuel Turizo

Lanzamientos musicales

Reguetón