Así fue como famosa exreina se enteró de que padecía cáncer: los síntomas iniciales

Jaylene Marie Álvarez, primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2021, confirmó que atraviesa un momento difícil tras ser diagnosticada con cáncer de seno. La modelo y comunicadora, de 33 años, decidió contar la noticia directamente a sus seguidores por medio de sus redes sociales, donde publicó un mensaje que rápidamente se volvió tema de conversación.

“Hoy comparto una noticia que me ha cambiado la vida: tengo cáncer de seno”, escribió al inicio de su comunicado. Desde ese primer renglón dejó claro que no hablaba desde el miedo, sino desde lo que considera fortaleza. En su mensaje explicó que está enfrentando este proceso con fe y con una actitud que, según sus palabras, la mantiene en calma en medio de la incertidumbre.

Lo que más llamó la atención del anuncio fue la manera en que describió el impacto de recibir el diagnóstico. “Tener un cara a cara con la muerte y decirle: ‘Conmigo no, no ahora, no todavía’ es un momento para el cual nadie te prepara”, expresó. Para muchos de sus seguidores, ese fragmento reflejó el momento exacto en el que entendió la magnitud de la noticia y decidió asumirla públicamente.

En su publicación también habló de cómo este episodio ha significado un cambio personal. Señaló que esta experiencia la ha llevado a ver la vida con otros ojos y a replantear varias prioridades. Según explicó, hoy intenta vivir con mayor intención y con una visión distinta de su día a día, algo que relaciona directamente con lo que está enfrentando.

Jaylene, quien además de modelo se ha desempeñado como creadora de contenido y comunicadora, aprovechó el mensaje para enviar un llamado a quienes la siguen. Habló de la importancia de expresar lo que se siente y de no guardar silencios innecesarios, insistiendo en que muchas veces las personas postergan decisiones hasta que ocurre un hecho fuerte que las obliga a reaccionar.

Finalista de Miss Universo revela diagnóstico de cáncer

La Miss Universo se enteró al hacerse el autoexamen

Otro detalle que reveló es cómo descubrió que algo no estaba bien. En entrevistas posteriores, contó que fue ella misma quien detectó una masa al revisarse. “Yo misma me palpé la masa. Soy una mujer fuerte. La vida me ha preparado para este momento”, afirmó en una conversación con medios de su país. En otra charla, resumió su situación con una frase que se ha replicado ampliamente: “Me dieron un diagnóstico, no un destino”.

Según la información que aparece en su perfil de Instagram, Jaylene había participado en campañas relacionadas con la prevención de esta enfermedad, mucho antes de saber que ella misma la enfrentaría. Ese dato ha generado reacciones entre sus seguidores, quienes resaltan que ahora su mensaje cobra un significado distinto.

Síntomas del cáncer de seno:

Síntomas palpables:

Bulto o masa en el seno o en la axila.

Endurecimiento en una zona específica del seno.

Sensación de “nudo” que antes no estaba.

Engrosamiento de la piel en una parte del pecho.

Cambio en la forma o tamaño de uno de los senos.

Otros síntomas o señales visibles:

Hundimiento del pezón o cambio en su posición.

Enrojecimiento o calor en la piel del seno.

Aparición de hoyuelos o textura similar a “piel de naranja”.

Dolor persistente en el seno sin causa aparente.

Secreción por el pezón (sin estar en lactancia).

Descamación o irritación alrededor del pezón.

Inflamación parcial o total del seno.