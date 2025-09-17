Ella era Leidy Carranza, motociclista fallecida en confuso accidente en la NQS de Bogotá

Bogotá se tiñó de luto el pasado lunes 15 de septiembre, con una nueva tragedia vial que cobró la vida de Leidy Milena Carranza Bermúdez, una motociclista.



¿Quién es Leidy Carranza?

La mujer originaria de Bogotá pero residente en Ciudad Verde, Soacha, tenía 34 años. Leidy era madre de dos niñas que hoy quedan huérfanas. Su fallecimiento en un confuso accidente sobre la NQS reaviva el debate sobre la seguridad vial en la capital.

Diariamente Leidy se desplazaba en su motocicleta desde Soacha hasta Bogotá para cumplir con su labor en el sector salud, donde se desempeñaba como técnica auxiliar en administración en salud. Llevaba aproximadamente un año manejando su moto, considerándola el medio más eficaz para su trayecto diario. Sin embargo, la mañana del 15 de septiembre, ese viaje se convirtió en su último recorrido.



El suceso ocurrió alrededor de las 7:40 a.m. en la Carrera 30 (NQS) con calle 22, sentido sur-norte, en el carril mixto. Las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de Leidy Milena aún están por esclarecerse, con versiones que difieren y añaden un velo de misterio a la tragedia.

Ella era Leidy Carranza, motociclista fallecida Foto: captura de City TV

Una tía de Leidy relató a Periodismo Público que, al parecer, una volqueta la habría sacado de la vía, provocando que cayera en la calzada exclusiva de TransMilenio. En ese instante, un articulado la arrolló, causándole la muerte instantánea en el lugar del siniestro.

La madre de Leidy, Marta, en un emotivo testimonio a Citytv, compartió otra posible causa: su hija habría perdido el control de la motocicleta tras toparse con un bache, cayendo a la calzada de TransMilenio antes de ser arrollada por el bus. No obstante, Marta también sostuvo firmemente la creencia de que una volqueta estuvo involucrada en el incidente.

Tras el impactante accidente, Leidy quedó sin vida en el sitio. Las autoridades de tránsito atendieron el siniestro y se encuentran analizando las cámaras de seguridad para determinar lo ocurrido. Sin embargo, la familia de Leidy, destrozada por la pérdida, clama por justicia y que su muerte no quede impune.

Marta, la madre de Leidy, hizo un llamado a los ciudadanos, en especial a una mujer que viajaba en el TransMilenio y que, según su relato, presenció el momento del accidente.

La madre ruega a esta testigo clave que la contacte para ayudar a esclarecer la verdad, pues cree firmemente en la culpabilidad del conductor de la volqueta.

"Si ella tiene hijos, que se ponga la mano en el corazón y que, por favor, me colabore", expresó Marta. La tía de Leidy también solicitó a cualquier persona que haya presenciado el incidente o tenga videos, que los haga llegar a la Fiscalía para avanzar en el proceso legal.

La partida de Leidy Carranza, que se suma a la interminable lista de moteros fallecidos en las calles de Bogotá, pone nuevamente en entredicho la seguridad vial en la capital.