Frisby toma decisión drástica tras denuncia de maltrato y acoso laboral de un empleado

La cadena de restaurantes fue tajante frente a lo ocurrido con el empleado que se hizo viral tras denunciar maltrato laboral.

Frisby y su decisión con el video de maltrato
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

En redes sociales, se volvieron viral las quejas de un trabajador en un establecimiento comercial de Frisby en la ciudad de Ibagué. Por lo cual, la empresa decidió reubicar al empleado involucrado en un nuevo entorno de trabajo, garantizando la continuidad de su vínculo laboral mientras se busca conocer lo ocurrido.

Recordemos que esta situación tomó relevancia cuando un video grabado por clientes en la plazoleta de comidas del centro comercial La Estación, en Ibagué. En estas se puede observa a un trabajador uniformado, visiblemente alterado y rompiendo en llanto, mientras golpeaba el mesón del local.

Puedes leer: El día que Yeison Jiménez sintió la presencia de la Virgen María; le entregó un mensaje

Durante su desahogo, el empleado gritó “Estoy aburrido de cómo me humillan, yo hago bien mi trabajo” y “Todos los días me humillan”. Situación que dejó sin palabras a las personas que se encontraban alrededor de este. En especial porque está escena ocurrió en plena jornada laboral, lo que generó miles de comentarios en redes sociales.

Por lo cual, Frisby activó de inmediato sus protocolos de bienestar y salud mental para brindar acompañamiento tanto al colaborador como al equipo de trabajo presente en el momento del suceso.

¿Cuáles fueron las medidas tomadas por Frisby?

Ante estas denuncias públicas, la cadena de restaurantes emitió un comunicado oficial detallando su hoja de ruta para manejar la crisis, donde explicó que la primera medida será poner en marcha sus esquemas de seguridad y salud por medio de Gestión Humana y Bienestar.

Puedes leer: Frisby España y su nueva polémica: la acusan de imitar a una reconocida marca colombiana

Posteriormente, explicó que se le brindará un apoyó profesional al trabajador afectado y al respeto de la persona que estuvo presente en el incidente para mitigar el impacto emocional. De igual forma, explicó que existen los canales internos de escucha activa para cumplir con la legislación laboral y protección de los colaboradores.

De igual forma, se conoció que el Gobierno nacional, por medio de la Dirección Territorial del Tolima del Ministerio del Trabajo, realizó una visita de inspección al establecimiento para investigar las condiciones laborales.

Comunicado de Frisby
Frisby toma decisión drástica tras denuncia de maltrato y acoso laboral de un empleado
Foto: imagen tomada de redes sociales

A través de una serie de entrevistas realizadas por los inspectores sugieren que el incidente podría tratarse de un conflicto puntual entre compañeros y no de una política sistemática de maltrato por parte de la empresa, ya que la mayoría de los trabajadores manifestaron conformidad con su empleador.

Mira también: Mujer rompe en llanto y denuncia intento de atraco que indigna a Bogotá

