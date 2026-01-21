Nuevo giro en caso del menor David Nocua; contundentes palabras de la madre

El caso de David Nocua generó una fuerte conmoción en Bogotá por las circunstancias en las que el menor perdió la vida. El hecho ocurrió el 8 de mayo de 2025, cuando el joven fue llevado mediante engaños a una zona boscosa del barrio José Sucre, en la localidad de Usme, donde dos adolescentes le causaron la muerte con armas blancas.

Posteriormente, se conoció que detrás de este crimen estaba la expareja del joven, una menor de 15 años. Sin embargo, el caso volvió a dar un giro cuando se conoció que la chica que estaba sancionada en un centro de reclusión de siete años, terminó escapando del sitio en el que se encontraba.

Puedes leer: Exnovia de David Nocua revela detalles detrás de sus actos: “Me gustan las niñas”



Se conoció que la joven estaba bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero en las últimas horas se confirmó que terminó escapando de este lugar y estaría rondando en diferentes lugares de Bogotá. Por lo mismo, la Fiscalía General de la Nación ya tramitó una nueva orden de aprehensión.



¿Cuáles fueron las palabras de la mamá de David Nocua?

Para el medio de comunicación City TV entrevistó a Juliana Monroy, mamá de David Nocua después de conocer esta situación y aseguró que se siente indignada por lo ocurrido. “Habíamos logrado que, por lo menos, se hiciera un poco de justicia, porque ni siquiera fue como tenía que ser, ya que 7 años no son nada”, comentó.

Puedes leer: David Nocua habría salvado la vida a joven que días después le quitó la suya; tuvieron lío

De igual forma, mencionó que se encuentra molesta debido a que ella comenta que esta se encuentra campante por la localidad, prófuga de la justicia. Donde también aseguró que en estos momentos tiene miedo debido a que esta podría tomar represalias por lo ocurrido.

Publicidad

“Por favor, denle esta información a la Policía y no dejen que ella esté por ahí tranquila, campante y sonante por todo lo que le hizo a mi hijo. Ella necesita estar recluida porque no es una persona en la que se pueda confiar”, expresó.

Publicidad

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno para que se replanteen las penas en este tipo de casos y los métodos de custodia para los adolescentes que cometen delitos de alta gravedad.

Nuevo giro en caso del menor David Nocua; contundentes palabras de la madre Foto: imagen tomada de redes sociales

“¿Que nos hagan daño a nosotros? ¿Que le hagan daño a mi otro hijo?”, afirmó Juliana en el medio mencionado y esperando que los congresistas hagan un cambio en la ley actual.