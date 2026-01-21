Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
CASO DAVID NOCUA
SALUD DE ANUEL AA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Nuevo giro en caso del menor David Nocua; contundentes palabras de la madre

Nuevo giro en caso del menor David Nocua; contundentes palabras de la madre

La menor de edad recibió una sanción de siete años de reclusión el caso donde perdió la vida su expareja en la localidad de Usme.

Juliana Monroy, mamá de David Nocua da duras palabras
Nuevo giro en caso del menor David Nocua; contundentes palabras de la madre
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

El caso de David Nocua generó una fuerte conmoción en Bogotá por las circunstancias en las que el menor perdió la vida. El hecho ocurrió el 8 de mayo de 2025, cuando el joven fue llevado mediante engaños a una zona boscosa del barrio José Sucre, en la localidad de Usme, donde dos adolescentes le causaron la muerte con armas blancas.

Posteriormente, se conoció que detrás de este crimen estaba la expareja del joven, una menor de 15 años. Sin embargo, el caso volvió a dar un giro cuando se conoció que la chica que estaba sancionada en un centro de reclusión de siete años, terminó escapando del sitio en el que se encontraba.

Puedes leer: Exnovia de David Nocua revela detalles detrás de sus actos: “Me gustan las niñas”

Se conoció que la joven estaba bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero en las últimas horas se confirmó que terminó escapando de este lugar y estaría rondando en diferentes lugares de Bogotá. Por lo mismo, la Fiscalía General de la Nación ya tramitó una nueva orden de aprehensión.

Te puede interesar

  1. Destapan último chat entre David Nocua y joven que le quitó la vida
    Destapan último chat entre David Nocua y joven que le quitó la vida
    /Foto: redes sociales/ Léxica IA
    Judiciales

    Destapan último chat entre David Nocua y joven que le quitó la vida: "Un mes de novios"

  2. Así fue como jovencita contó lo que hizo con David Nocua
    Así fue como jovencita contó lo que hizo con David Nocua
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Adolescente reveló qué hizo con David Nocua el día de su muerte; así la acorraló la verdad

¿Cuáles fueron las palabras de la mamá de David Nocua?

Para el medio de comunicación City TV entrevistó a Juliana Monroy, mamá de David Nocua después de conocer esta situación y aseguró que se siente indignada por lo ocurrido. “Habíamos logrado que, por lo menos, se hiciera un poco de justicia, porque ni siquiera fue como tenía que ser, ya que 7 años no son nada”, comentó.

Puedes leer: David Nocua habría salvado la vida a joven que días después le quitó la suya; tuvieron lío

De igual forma, mencionó que se encuentra molesta debido a que ella comenta que esta se encuentra campante por la localidad, prófuga de la justicia. Donde también aseguró que en estos momentos tiene miedo debido a que esta podría tomar represalias por lo ocurrido.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Fría confesión de cómplice en el caso David Nocua
    Fría confesión de cómplice en el caso David Nocua
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Fría confesión de cómplice en el caso David Nocua: “Lo único que hace es gritar”

  2. Aprehender a exnovia de David Nocua
    Aprehenden a exnovia de David Nocua
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Aprehenden a la exnovia de David Nocua, hallado sin vida cerca al río Tunjuelo, ¿por qué?

“Por favor, denle esta información a la Policía y no dejen que ella esté por ahí tranquila, campante y sonante por todo lo que le hizo a mi hijo. Ella necesita estar recluida porque no es una persona en la que se pueda confiar”, expresó.

Publicidad

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno para que se replanteen las penas en este tipo de casos y los métodos de custodia para los adolescentes que cometen delitos de alta gravedad. 

David Nocua en Usme
Nuevo giro en caso del menor David Nocua; contundentes palabras de la madre
Foto: imagen tomada de redes sociales

“¿Que nos hagan daño a nosotros? ¿Que le hagan daño a mi otro hijo?”, afirmó Juliana en el medio mencionado y esperando que los congresistas hagan un cambio en la ley actual.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

David Nocua

Usme

Fiscalía

Denuncias ciudadanas